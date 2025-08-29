Jerzy Brzęczek ogłosił powołania do reprezentacji Polski

Brzęczek powraca do roli trenera po trzech latach przerwy. Po zakończeniu współpracy z Wisłą Kraków szkoleniowiec pozostawał bez klubu. Młodzieżowa reprezentacja podczas Euro do lat 21 spisała się bardzo słabo, przegrywając wszystkie grupowe spotkania, co poskutkowało zwolnieniem poprzedniego trenera.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej

Przed Biało-Czerwonymi eliminacje do kolejnych mistrzostw Europy. Nowy selekcjoner powołał 23 zawodników na mecze z Macedonią Północną (5 września) i Armenią (9 września).

Kadra reprezentacji Polski U-21 na mecze z Macedonią Północną i Armenią:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)

Wiktor Bogacz (New York Red Bulls)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Igor Drapiński (Piast Gliwice)

Kacper Duda (Wisła Kraków)

Michał Gurgul (Lech Poznań)

Maciej Kikolski (Widzew Łódź)

Filip Kocaba (Zagłębie Lubin)

Mateusz Kowalczyk (GKS Katowice)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Antoni Kozubal (Lech Poznań)

Marcel Krajewski (Widzew Łódź)

Mariusz Kutwa (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Marcel Łubik (Górnik Zabrze)

Miłosz Matysik (Aris Limassol)

Wiktor Nowak (Wisła Płock)

Maximillian Oyedele (Strasbourg FC)

Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok)

Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05)

Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Filip Rózga (SK Sturm Graz)

AK, Polsat Sport