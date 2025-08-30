Memoriał Wagnera: Polska - Brazylia. Relacja live i wynik na żywo

Obie drużyny mogą mówić o skrajnych odczuciach po pierwszym spotkaniach tego turnieju. Biało-Czerwoni na inaugurację pokonali bowiem Serbów bez straty seta, natomiast Canarinhos nieoczekiwanie ulegli Argentynie 0:3.

Mecze polsko-brazylijskie zawsze budziły duże emocje. Mowa bowiem o konfrontacji dwóch wielkich siatkarskich nacji, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat aż trzykrotnie mierzyły się w finale mundialu.

Do tego należy dodać wspaniałą atmosferę, która zawsze panuje w krakowskiej Tauron Arenie, co czyni to widowisko wyjątkowym. Możemy być zatem pewni, że w sobotni spotkaniu nie zabraknie emocji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport