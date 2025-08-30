Memoriał Wagnera: Polska - Brazylia. Relacja live i wynik na żywo
Polska - Brazylia to jeden z sobotnich meczów Memoriału im. Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Dla obu reprezentacji to ważny etap w ramach przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata na Filipinach. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Obie drużyny mogą mówić o skrajnych odczuciach po pierwszym spotkaniach tego turnieju. Biało-Czerwoni na inaugurację pokonali bowiem Serbów bez straty seta, natomiast Canarinhos nieoczekiwanie ulegli Argentynie 0:3.
Mecze polsko-brazylijskie zawsze budziły duże emocje. Mowa bowiem o konfrontacji dwóch wielkich siatkarskich nacji, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat aż trzykrotnie mierzyły się w finale mundialu.
Do tego należy dodać wspaniałą atmosferę, która zawsze panuje w krakowskiej Tauron Arenie, co czyni to widowisko wyjątkowym. Możemy być zatem pewni, że w sobotni spotkaniu nie zabraknie emocji.
