La Liga: Rayo Vallecano - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Gospodarze zaczęli sezon od zwycięstwa na wyjeździe z Gironą 3:1, aby w kolejnym meczu przegrać na wyjeździe z Athletic Bilbao 0:1. Z kolei mistrzowie Hiszpanii pewnie pokonali w delegacji RCD Mallorca 3:0, a potem po emocjonującym spotkaniu zwyciężyli Levante na jego terenie 3:2.

Warto podkreślić, że ze względu na kończący się remont Camp Nou, podopieczni Hansiego Flicka pierwsze mecze sezonu grają wyłącznie na wyjazdach.

W poprzednim sezonie Barcelona dwukrotnie pokonała Rayo - na wyjeździe 2:1 oraz u siebie 1:0. W tym drugim starciu zwycięskiego gola z rzutu karnego strzelił Lewandowski, który w inauguracyjnej kolejce tego sezonu pauzował z powodu urazu mięśnia, natomiast w następnym meczu zagrał tylko kwadrans. Poza kadrą w obu przypadkach znalazł się Wojciech Szczęsny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport