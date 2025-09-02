Na placu boju pozostało tylko osiem ekip. Holandia, Japonia, Włochy, Polska, Brazylia, Francja, USA oraz Turcja to drużyny, które powalczą o wejście do strefy medalowej siatkarskiego mundialu.

Przed siatkarkami prowadzonymi przez Stefano Lavariniego bardzo trudne zadanie. Ich rywalkami będą Włoszki, które są niepokonane od ponad 30 spotkań. W tym sezonie ekipa Julio Velasco raz już z Polską wygrała. Było to w lipcu podczas rozgrywek Ligi Narodów. Finalnie "Azzurre" Ligę Narodów wygrały. Polki po raz drugi z rzędu uplasowały się na najniższym stopniu podium.

Biało-Czerwone nie składają jednak broni. Po zwycięstwie nad Belgią w 1/8 finały przyznały, że nie boją się mistrzyń olimpijskich i wierzą, że są w stanie wygrać z każdym.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można oglądać na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online na Polsat Box Go rozpocznie się po zakończeniu pierwszego spotkania.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Włochy na Polsatsport.pl. Początek w środę 3 września o godzinie 15:30.

KP, Polsat Sport