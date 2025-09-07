Japonia - Brazylia. Skrót meczu o trzecie miejsce MŚ siatkarek 2025 (WIDEO)
Siatkarki reprezentacji Brazylii wywalczyły brązowy medal mistrzostw świata. W meczu o trzecie miejsce wygrały z Japonkami 3:2. Zobacz skrót meczu o brązowy medal MŚ siatkarek 2025.
Dwa pierwsze sety pewnie wygrała Brazylia, w dwóch kolejnych górą była reprezentacja Japonii. Najwięcej emocji przyniosły rozstrzygane rywalizacją na przewagi czwarty set (29:27 dla Japonii) oraz tie-break (18:16 dla Brazylii).
Zobacz także: Półfinały MŚ siatkarek 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Najwięcej punktów: Yoshino Sato (34), Mayu Ishikawa (23), Yukiko Wada (13), Haruyo Shimamura (11) – Japonia; Gabi (35), Julia Bergmann (13), Rosamaria Montibeller (11), Julia Kudiess (10) – Brazylia. Mocną bronią Brazylijek był blok (15 punktów, przy 6 rywalek), popełniły też zdecydowanie mniej błędów własnych (13, przy 26 Japonek).
Skrót meczu o 3. miejsce MŚ siatkarek:
Siatkarki reprezentacji Brazylii wywalczyły swój szósty medal w mistrzostwach świata. Mają teraz w swej kolekcji cztery srebrne (1994, 2006, 2010, 2022) oraz dwa brązowe krążki (2014, 2025).
Japonia – Brazylia 2:3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)
Japonia: Nanami Seki, Haruyo Shimamura, Yoshino Sato, Mayu Ishikawa, Airi Miyabe, Yukiko Wada – Satomi Fukudome (libero) oraz Manami Kojima (libero), Tsukasa Nakagawa, Miku Akimoto, Ayaka Araki, Nanami Seki. Trener: Ferhat Akbas.
Brazylia: Diana Duarte, Gabi, Roberta Ratzke, Rosamaria Montibeller, Julia Kudiess, Julia Bergmann – Marcelle Arruda (libero) oraz Kisy Nascimento, Macris Carneiro, Helena Wenk Hoengen. Trener: Ze Roberto.
Sędziowie: Ivaylo Ivanov (Bułgaria) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).
Przejdź na Polsatsport.pl