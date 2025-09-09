Cafe Futbol - 14.09. Transmisja TV i stream online

Niedzielne wydanie Cafe Futbol poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym będzie selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W studiu pojawią się również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

ZOBACZ TAKŻE: Klub Premier League bez trenera! Okoliczności zwolnienia szokują

Temat rozmów to sytuacja związana z kadrą. Urban bowiem niedawno objął jej stery, zastępując Michała Probierza. Na 62-latka czekało trudne zadanie. Ostatnie wydarzenia wokół drużyny narodowej nie napawały optymizmem.

Do debiutu na ławce trenerskiej reprezentacji Urban przystąpił na początku września. Biało-Czerwoni pod jego wodzą dopisali na swoje konto cztery punkty w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Polacy zremisowali 1:1 na wyjeździe z Holendrami i pokonali 3:0 Finów na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.