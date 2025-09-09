Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w fazie grupowej, ustępując tylko Francuzom. Wygrali trzy spotkania - ze Słowenią, Izraelem oraz Słowenią, a przegrali dwa - z Francją oraz Belgią.



W 1/8 finału trafili na Bośnię i Hercegowiną, którą pokonali 80:72.

Z kolei Turcy jeszcze na Eurobaskecie nie przegrali. W grupie ograli Serbów, Łotyszy, Portugalczyków, Estończyków oraz Czechów. W 1/8 finału pokonali Szwedów 85:79.



Ich liderem jest gwiazdor Houston Rockets Alperen Sengun.

Polska - Turcja. Wynik meczu koszykarzy. Kto wygrał Polska - Turcja na Eurobasket?

O tym, jaki był wynik meczu koszykarzy Polska - Turcja, przekonamy się we wtorek 9 września. Mecz rozpocznie się o 16:00 i po jego zakończeniu dowiemy się, kto wygrał mecz Polska - Turcja na Eurobasket.

