Polska - Turcja. Wynik meczu koszykarzy. Kto wygrał Polska - Turcja na Eurobasket?

Koszykówka

Polska - Turcja to ćwierćfinał Eurobasketu 2025! Kto wygrał mecz Polska - Turcja? Jaki był wynik meczu Polska - Turcja?

fot. PAP

Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w fazie grupowej, ustępując tylko Francuzom. Wygrali trzy spotkania - ze Słowenią, Izraelem oraz Słowenią, a przegrali dwa - z Francją oraz Belgią.

W 1/8 finału trafili na Bośnię i Hercegowiną, którą pokonali 80:72.

 

Z kolei Turcy jeszcze na Eurobaskecie nie przegrali. W grupie ograli Serbów, Łotyszy, Portugalczyków, Estończyków oraz Czechów. W 1/8 finału pokonali Szwedów 85:79.

Ich liderem jest gwiazdor Houston Rockets Alperen Sengun.

O tym, jaki był wynik meczu koszykarzy Polska - Turcja, przekonamy się we wtorek 9 września. Mecz rozpocznie się o 16:00 i po jego zakończeniu dowiemy się, kto wygrał mecz Polska - Turcja na Eurobasket.

