Wracają na siatkarskie MŚ po piętnastu latach. W zespole mają dwie gwiazdy PlusLigi

Siatkówka

Poznaliśmy skład, w jakim na Mistrzostwach Świata 2025 wystąpi kadra Czech. Na Filipinach w zespole trenera Jirziego Novaka zobaczymy między innymi dwóch zawodników klubów PlusLigi - Patrika Indrę ze Steam Hemarpolu Politechniki Częstochowa i Lukasa Vasinę z Asseco Resovii Rzeszów.

Wracają na siatkarskie MŚ po piętnastu latach. W zespole mają dwie gwiazdy PlusLigi
fot. CEV
Lukas Vasina z Asseco Resovii Rzeszów to czołowy zawodnik siatkarskiej reprezentacji Czech, która w niedzielę rozegra swoje pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata 2025. Grupowymi rywalami Czechów są Serbowie, Brazylijczycy i Chińczycy

Siatkarska reprezentacja Czech wraca na mundial po piętnastoletniej przerwie - w 2010 roku zakończyła zmagania na 10. miejscu. W trzech kolejnych turniejach nie brała udziału. Na tegoroczne mistrzostwa zakwalifikowała się na podstawie rankingu FIVB, w którym zajmuje obecnie 21. miejsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Problemy polskich siatkarzy na Filipinach. "Mam średnie odczucia"

 

W obecnej czeskiej drużynie największe wrażenie robi obsada pozycji atakującego. Duet prawoskrzydłowych stanowią wspomniany Indra, najlepiej punktujący zawodnik PlusLigi w sezonie 2024/2025, oraz Marek Sotola, który grając w barwach tureckiego Halkbanku Ankara pokazał się z bardzo dobrej strony w ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

 

Vasina, drugi z przedstawicieli PlusLigi w kadrze Czech, był natomiast najlepiej przyjmującym graczem ostatnich rozgrywek o siatkarskie mistrzostwo Polski. 

 

Selekcjoner kadry naszych południowych sąsiadów Jirzi Novak, to były znakomity siatkarz. Jako zawodnik przez wiele sezonów występował we francuskim Paris Volley. W 2001 roku wygrał z nim pierwszą edycję siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trenerem reprezentacji Czech jest od 2020 roku. W tym czasie skompletował z nią wszystkie kolory medali Złotej Ligi Europejskiej - w 2022 roku prowadzony przez Novaka zespół zdobył w niej złoto, w 2024 brąz, a w tym sezonie - srebro.

 

W fazie grupowej Czesi zagrają w grupie H. Mistrzostwa rozpoczną od starcia z reprezentacją Serbii (niedziela 14 września, początek o 11:30 polskiego czasu), następnie zmierzą się z Brazylią (wtorek 16 września, 4:00) i z Chinami (czwartek 18 września, 15:00).

 

Skład kadry Czech na Mistrzostwach Świata 2025:

 

Rozgrywający: Jiri Srb SK Zadruga Aich/Dob), Lubos Bartunek (VK Jihostroj Czeskie Budziejowice)

Atakujący: Marek Sotola (Halkbank Ankara), Patrik Indra (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

Przyjmujący: Jan Galabov (Sporting CP), Lukas Vasina (Asseco Resovia Rzeszów), Martin Licek, Jirzi Benda (VK Lvi Praga), Matous Drahonovsky (VC Greenyard Maaseik)

Środkowi: Josef Polak, Antonin Klimes (VK CEZ Karlovarsko), Adam Zajicek (Kladno volejbal cz)

Libero: Michael Kovarik (VK Jihostroj Czeskie Budziejovice), Milan Monik (VK Lvi Praga)

 

GW, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LUKAS VASINAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKARZY 2025PATRIK INDRAREPREZENTACJA CZECH SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal: Głęboko wierzę w to, że kiedy trener Grbić idzie do pokoju, uśmiecha się z moich żartów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 