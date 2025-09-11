Wracają na siatkarskie MŚ po piętnastu latach. W zespole mają dwie gwiazdy PlusLigi

Siatkarska reprezentacja Czech wraca na mundial po piętnastoletniej przerwie - w 2010 roku zakończyła zmagania na 10. miejscu. W trzech kolejnych turniejach nie brała udziału. Na tegoroczne mistrzostwa zakwalifikowała się na podstawie rankingu FIVB, w którym zajmuje obecnie 21. miejsce.

W obecnej czeskiej drużynie największe wrażenie robi obsada pozycji atakującego. Duet prawoskrzydłowych stanowią wspomniany Indra, najlepiej punktujący zawodnik PlusLigi w sezonie 2024/2025, oraz Marek Sotola, który grając w barwach tureckiego Halkbanku Ankara pokazał się z bardzo dobrej strony w ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

Vasina, drugi z przedstawicieli PlusLigi w kadrze Czech, był natomiast najlepiej przyjmującym graczem ostatnich rozgrywek o siatkarskie mistrzostwo Polski.

Selekcjoner kadry naszych południowych sąsiadów Jirzi Novak, to były znakomity siatkarz. Jako zawodnik przez wiele sezonów występował we francuskim Paris Volley. W 2001 roku wygrał z nim pierwszą edycję siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trenerem reprezentacji Czech jest od 2020 roku. W tym czasie skompletował z nią wszystkie kolory medali Złotej Ligi Europejskiej - w 2022 roku prowadzony przez Novaka zespół zdobył w niej złoto, w 2024 brąz, a w tym sezonie - srebro.

W fazie grupowej Czesi zagrają w grupie H. Mistrzostwa rozpoczną od starcia z reprezentacją Serbii (niedziela 14 września, początek o 11:30 polskiego czasu), następnie zmierzą się z Brazylią (wtorek 16 września, 4:00) i z Chinami (czwartek 18 września, 15:00).

Skład kadry Czech na Mistrzostwach Świata 2025:

Rozgrywający: Jiri Srb SK Zadruga Aich/Dob), Lubos Bartunek (VK Jihostroj Czeskie Budziejowice)

Atakujący: Marek Sotola (Halkbank Ankara), Patrik Indra (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

Przyjmujący: Jan Galabov (Sporting CP), Lukas Vasina (Asseco Resovia Rzeszów), Martin Licek, Jirzi Benda (VK Lvi Praga), Matous Drahonovsky (VC Greenyard Maaseik)

Środkowi: Josef Polak, Antonin Klimes (VK CEZ Karlovarsko), Adam Zajicek (Kladno volejbal cz)

Libero: Michael Kovarik (VK Jihostroj Czeskie Budziejovice), Milan Monik (VK Lvi Praga)

GW, Polsat Sport