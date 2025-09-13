Drzewiecki/Zieliński - Cash/Glasspool. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rozgrywki Pucharu Davisa. Podczas tej przerwy reprezentacyjnej Polacy występują w Grupie Światowej I i mierzą się z Wielką Brytanią. Stawką rywalizacji jest awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w turnieju finałowym.

Biało-Czerwoni do wrześniowego starcia przystąpili znacznie osłabieni. W ich składzie zabrakło bowiem dwóch najlepszych rakiet naszego kraju: kontuzjowanych Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W ostatnich dniach wypadł również początkowo powołany Maks Kaśnikowski, który leczy zapalenie ucha.

W kadrze prowadzonej przez kapitana Mariusza Fyrstenberga ostatecznie znaleźli się Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta, Fryderyk Lechno-Wasiutyński, Jan Zieliński oraz Karol Drzewiecki.

Do deblowej potyczki na Polsat Plus Arenie w Gdyni przystępują Drzewiecki i Zieliński. Ostatni czas jest szczególnie udany dla pierwszego z tej dwójki. Podczas US Open sięgnął po swój premierowy triumf w meczu Wielkiego Szlema, a ostatecznie dotarł do trzeciej rundy.

Polski duet mierzy się z dwoma najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami w rankingu ATP - Lloydem Glasspoolem i Julianem Cashem, którzy na co dzień w tourze występują po jednej stronie siatki. W tym roku zdobyli tytuł m.in. na Wimbledonie.

Triumfatora spotkania między Polską a Wielką Brytanią wyłonią cztery mecze singlowe i jeden deblowy. Starcie może zakończyć się jednak wcześniej, gdy któraś z ekip osiągnie trzy zwycięstwa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Karol Drzewiecki/Jan Zieliński - Julian Cash/Lloyd Glasspool na Polsatsport.pl.