Polki awansowały do półfinału biegu na 1500 m
Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska awansowały do półfinału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. W półfinałach wezmą udział 24 zawodniczki - po sześć najlepszych z czterech biegów eliminacyjnych.
Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska awansowały do półfinału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio
Biegnąca w pierwszej serii Lizakowska czasem 4.05,35 zajęła szóste miejsce - ostatnie premiowane awansem. Klaudia Kazimierska wynikiem 4.07,34 była druga w drugiej serii.
ZOBACZ TAKŻE: Dobry początek mistrzostw świata w wykonaniu Swobody! Pewny awans
Półfinałowe biegi na 1500 m kobiet odbędą się w niedzielę.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Gajdus: Fajnie, że jest medal, choć nie ten, który chciałem