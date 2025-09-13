Polki awansowały do półfinału biegu na 1500 m

Inne

Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska awansowały do półfinału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. W półfinałach wezmą udział 24 zawodniczki - po sześć najlepszych z czterech biegów eliminacyjnych.

Polki awansowały do półfinału biegu na 1500 m
fot. PAP
Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska awansowały do półfinału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio

Biegnąca w pierwszej serii Lizakowska czasem 4.05,35 zajęła szóste miejsce - ostatnie premiowane awansem. Klaudia Kazimierska wynikiem 4.07,34 była druga w drugiej serii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dobry początek mistrzostw świata w wykonaniu Swobody! Pewny awans

 

Półfinałowe biegi na 1500 m kobiet odbędą się w niedzielę.

KN, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEG NA 1500 METRÓWINNEKLAUDIA KAZIMIERSKALEKKOATLETYKAMŚ W LEKKOATLETYCEWERONIKA LIZAKOWSKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Gajdus: Fajnie, że jest medal, choć nie ten, który chciałem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 