Polki awansowały do półfinału biegu na 1500 m 13.09.2025, 13:35 Inne

Weronika Lizakowska i Klaudia Kazimierska awansowały do półfinału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. W półfinałach wezmą udział 24 zawodniczki - po sześć najlepszych z czterech biegów eliminacyjnych.

fot. PAP

