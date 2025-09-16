Broniący tytułu mistrz świata bez formy. Odpadł w półfinale

Broniący tytułu Grant Holloway nie awansował do finału biegu na 110 m przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Wcześniej Amerykanin wygrał czempionaty w Dausze (2019), Eugene (2022) i Budapeszcie (2023).

fot. PAP
Grant Holloway przyjechał na lekkoatletyczne mistrzostwa świata bez formy.

Holloway czasem 13,53 zajął szóste miejsce w trzecim biegu półfinałowym. Awans do finału wywalczyło ośmiu zawodników - po dwóch najszybszych z trzech serii i dwóch pozostałych z najlepszymi czasami. Najszybszy w półfinale był Jamajczyk Tyler Mason, który poprawił rekord życiowy na 13,12.

 

Holloway ma drugi wynik w historii biegu na 110 m ppł - 12,81. Jest także rekordzistą świata w biegu na 60 m ppł, który jest rozgrywany w hali - 7,27. Mistrz olimpijski z Paryża przyjechał jednak bez formy na mistrzostwa świata w Tokio.

PAP
BIEG NA 110 METRÓW PRZEZ PŁOTKIGRANT HOLLOWAYINNELEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TOKIOLEKKOATLETYCZNE MŚ W TOKIOLEKKOATLETYKATYLER MASON
