Broniący tytułu mistrz świata bez formy. Odpadł w półfinale

Holloway czasem 13,53 zajął szóste miejsce w trzecim biegu półfinałowym. Awans do finału wywalczyło ośmiu zawodników - po dwóch najszybszych z trzech serii i dwóch pozostałych z najlepszymi czasami. Najszybszy w półfinale był Jamajczyk Tyler Mason, który poprawił rekord życiowy na 13,12.

Holloway ma drugi wynik w historii biegu na 110 m ppł - 12,81. Jest także rekordzistą świata w biegu na 60 m ppł, który jest rozgrywany w hali - 7,27. Mistrz olimpijski z Paryża przyjechał jednak bez formy na mistrzostwa świata w Tokio.

