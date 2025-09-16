Nowy wymiar współpracy Polsatu Sport z Polskim Związkiem Szermierczym

Szermierka przez lata była sportem, który dostarczał kibicom nie tylko wyjątkowych emocji, ale także - a może przede wszystkim - wielu medali najważniejszych sportowych imprez. Ostatnie dwa sezony pokazały, że systematyczna praca przynosi efekty: w 2024 roku nasze szpadzistki wywalczyły brązowy medal igrzysk w Paryżu, pierwszy po 16 latach posuchy, a w 2025 roku "Biało-Czerwoni" z najważniejszych imprez we wszystkich kategoriach wiekowych przywieźli 13 krążków, w tym srebro szablistki Zuzanny Cieślar w MŚ w Tbilisi, srebro drużyny szablistek w ME w Genui i brąz ME Sylwii Matuszak w turnieju indywidualnym w szabli.

- Zależy nam na polskim sporcie. Szermierka otwiera nowe drzwi zainteresowania rodziny kanałów Polsat Sport. Chcemy pomóc, bo wiadomo, że piłka nożna sama się sprzedaje, siatkówka również, natomiast reszta ma trochę gorzej. Mamy wielki szacunek do szermierki jako dyscypliny, która kojarzy się z historią sportu od samego zarania. Myślę, że ta jaskółka, czyli brązowy medal olimpijski drużyny naszych szpadzistek z Paryża jest zapowiedzią lepszych czasów i chcemy przy tym być - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

W przywróceniu dawnego blasku polskiej szermierce pomoże Polsat Sport! Nasza stacja nawiązała z Polskim Związkiem Szermierczym współpracę, której celem jest promocja i popularyzacja tej dyscypliny na sportowych antenach Polsatu oraz w portalu Polsatsport.pl.

- Negocjacje nie były trudne, ale były długie, bo to my aplikowaliśmy. To nie jest tak, że Polsat nie poradzi sobie bez szermierki, natomiast szermierce będzie pewnie trudno bez jakiejkolwiek telewizji. A Polsat jest tu liderem i udowodnił to kilka razy. U nas w szermierce jest takie zawołanie: Jest Polsat, są wyniki. I wydarzyło się to choćby podczas turnieju "O Szablę Wołodyjowskiego", który po długiej przerwie wygrał Krzysztof Kaczkowski - podkreślił Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego.

Współpraca Polsatu Sport z Polskim Związkiem Szermierczym idealnie zbiegła się w czasie ze Światowym Dniem Szermierki, który obchodziliśmy 13 września. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest "Fencing: One Sport, One World, One Family" (ang. Szermierka: Jeden sport, jeden świat, jedna rodzina). Wierzymy, że nasza stacja i polska Federacja - niczym jedna rodzina - wspólnie zadbają o to, byśmy w najbliższej przyszłości mogli nie raz cieszyć się z sukcesów "Biało-Czerwonych" na największych arenach świata!

- Polsat jest instytucją, która docenia sport i która działa dla sportu, więc kiedy zwróciliśmy się o pomoc, Polsat otworzył ręce i powiedział: "Przyjmuję". Szermierka jest pięknym sportem, daje się pięknie pokazywać, więc myślę, że będzie to również z korzyścią dla widzów. Oczekuję, że wzrośnie popularność szermierki, bo to jest dyscyplina, którą się trudno ogląda na żywo, gdyż jest dynamiczna i bardzo techniczna, natomiast bardzo dobrze ogląda się ją w telewizji. A jeśli jest to telewizja, która kocha sport, to tym lepiej ją pokaże - zaznaczył Tadeusz Tomaszewski, prezes Polskiego Związku Szermierczego.

Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita podkreślił, że już wkrótce będzie można spodziewać się porozumień z kolejnymi związkami sportowymi.