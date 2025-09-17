Jerzy Brzęczek gościem niedzielnego Cafe Futbol!

Jerzy Brzęczek objął stanowisko selekcjonera reprezentacji U-21 w sierpniu tego roku. Zadebiutował miesiąc później - i to od razu w meczach o stawkę. Jego podopieczni mierzyli się bowiem we wrześniu z Macedonią Północną i Armenią w ramach eliminacji mistrzostw Europy.

Młodzi Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony. W pierwszym spotkaniu wygrali 3:0, a w drugim - 4:0. Mają na koncie komplet punktów i mogą ze spokojem przygotowywać się do kolejnych wyzwań. W październiku podopieczni Brzęczka zmierzą się z rówieśnikami z Czarnogóry i Szwecji.

Selekcjoner kadry młodzieżowej będzie gościem Cafe Futbol w niedzielę 21 września. Program poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a w studiu zasiądą również nasi stali eksperci: Tomasz Hajto, Roman Kosecki i Roman Kołtoń.

Transmisja Cafe Futbol w niedzielę 21 września w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.