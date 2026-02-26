Hat-trick! Niesamowity wyczyn Mazurka w meczu z Fiorentiną (WIDEO)

Sytuacja Jagiellonii przed spotkaniem rewanżowym była bardzo trudna. Podopieczni Adriana Siemieńca przegrali przed własną publicznością aż 0:3.

Rewanż zaczął się jednak znakomicie - głównie za sprawą Mazurka. 19-latek otworzył wynik spotkania w 23. minucie.

Tuż przed przerwą piłka po jego strzale po raz drugi trafiła do siatki. Jagiellonia prowadziła 2:0 i nie zamierzała się zatrzymywać.

Cztery minuty po przerwie Mazurek po raz kolejny błysnął, pewnie wykorzystując zgranie piłki przez Afimico Pululu. Tym samym skompletował hat-tricka.

Mecz zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 4:2 po dogrywce. Taki wynik oznacza, że do 1/8 finału awansowała Fiorentina.

Polsat Sport