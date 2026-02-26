Hat-trick! Niesamowity wyczyn Mazurka w meczu z Fiorentiną (WIDEO)
Bartosz Mazurek na długo zapamięta mecz Fiorentina - Jagiellonia Białystok w 1/16 finału Ligi Konferencji. 19-latek popisał się hat-trickiem.
Fiorentina - Jagiellonia Białystok: Trzeci gol Bartosza Mazurka
Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Drugi gol Bartosza Mazurka
Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Gol Bartosza Mazurka
Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Hat-trick Bartosza Mazurka
Sytuacja Jagiellonii przed spotkaniem rewanżowym była bardzo trudna. Podopieczni Adriana Siemieńca przegrali przed własną publicznością aż 0:3.
Rewanż zaczął się jednak znakomicie - głównie za sprawą Mazurka. 19-latek otworzył wynik spotkania w 23. minucie.
Tuż przed przerwą piłka po jego strzale po raz drugi trafiła do siatki. Jagiellonia prowadziła 2:0 i nie zamierzała się zatrzymywać.
Cztery minuty po przerwie Mazurek po raz kolejny błysnął, pewnie wykorzystując zgranie piłki przez Afimico Pululu. Tym samym skompletował hat-tricka.
Mecz zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 4:2 po dogrywce. Taki wynik oznacza, że do 1/8 finału awansowała Fiorentina.Przejdź na Polsatsport.pl