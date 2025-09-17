W bieżącym tygodniu wystartowały rozgrywki Ligi Mistrzów. Pierwsza kolejka została dość nietypowo rozdzielona na trzy dni rywalizacji. W pierwszym sensacyjną porażkę poniosła Benfica, która uległa Karabachowi. W drużynie z Azerbejdżanu występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski.

W środę Atalanta Nikoli Zalewskiego zagra z Paris Saint-Germain, a Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zmierzy się z Ajaksem. W czwartek zaś do rywalizacji przystąpi Barcelona z Robertem Lewandowskim.

Prowadzący program Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk poruszą również temat kryzysu, jaki dopadł ekipę Rakowa. Częstochowianie zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kilka oczek wyżej jest Pogoń Szczecin, w której również dużo się działo w ostatnich dniach. Klub pozyskał mistrza świata z 2018 roku Benjamina Mendy'ego, a z drużyną pożegnał się trener Robert Kolendowicz.

Transmisja Polsat Futbol Cast w czwartek 18 września w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport.

IM, Polsat Sport