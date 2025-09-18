Wyjaśnia się przyszłość Messiego. To tam zakończy karierę?

Messi trafił do Interu Miami - klubu zarządzanego przez Davida Beckhama, w 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał 75 meczów, strzelając 62 gole i notując 30 asyst. Nie ma zatem mowy o odcinaniu kuponów, mimo że poziom futbolu w Stanach Zjednoczonych na pewno nie jest tak wysoki jak w Europie.

Argentyńczyk czuje się szczęśliwy za oceanem, o czym ma świadczyć przedłużenie umowy z Interem o kolejnych kilka lat. A to definitywnie rozstrzygnęłoby kwestię klubu, w którym zakończy karierę. Messi w czerwcu tego roku skończył 38 lat.

Warto podkreślić, że Messi wciąż kontynuuje grę w reprezentacji Argentyny, z którą w 2022 roku sięgnął po mistrzostwo świata. Duże prawdopodobieństwo, że napastnik wystąpi na przyszłorocznym mundialu, którego gospodarzem będą Stany Zjednoczone.

W przeszłości Messi był wieloletnim piłkarzem Barcelony, a następnie Paris Saint-Germain. W dotychczasowej karierze klubowej strzelił aż 772 gole i zanotował 369 asyst w 950 meczach. Do tego należy dodać 144 bramki w 194 występach dla reprezentacji.

