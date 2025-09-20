Koniec siedmioboju na MŚ w Tokio. 15. miejsce Sułek-Schubert

Hall w siedmiu konkurencjach zdobyła 6888 pkt. Na koniec wygrała bieg na 800 m czasem 2.06,08. Amerykanka zdobyła trzeci medal MŚ, ale pierwszy złoty. W 2022 roku w Eugene wywalczyła brąz, a rok później w Budapeszcie - srebro. Reprezentant USA została mistrzynią świata w siedmioboju pierwszy raz od 1993 roku, gdy w Stuttgarcie triumfowała Jackie Joyner-Kersee, która do dziś jest rekordzistką globu.

O'Connor poprawił rekord Irlandii na 6714 pkt. Brooks i broniąca tytułu Johnson-Thompson zdobyły po 6581 pkt, więc obie otrzymają brązowy medal.

Sułek zgromadziła 6105 pkt. W piątek rekordzistka Polski przebiegła 100 m ppł w 13,47, skoczyła wzwyż 1,80 m, pchnęła kulą 14,53, a w biegu na 200 m uzyskała czas 24,38. W sobotę skoczyła w dal 5,78, rzuciła oszczepem 39,32 i przebiegła 800 m w 2.17,25.

26-latka z Bydgoszczy najlepszą formę prezentowała w latach 2022-23, gdy zdobyła srebrne medale mistrzostw Europy w hali i na stadionie oraz wywalczyła srebro mistrzostw świata pod dachem. Później zaszła w ciążę i opuściła MŚ w Budapeszcie. W 2024 roku wznowiła starty i była 12. w paryskich igrzyskach.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska Nafissatou Thiam z Belgii zrezygnowała z rywalizacji po pięciu konkurencjach i nie ukończyła siedmioboju.

