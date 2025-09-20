Polskie szczypiornistki wracają do gry po ponad pięciu miesiącach przerwy. Ostatni raz nasze zawodniczki rywalizowały w kwietniu w ramach kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwone pokonały w dwumeczu Macedonię Północną 22:18 oraz 23:21.

Teraz podopieczne Arne Senstada rozpoczynają przygotowania do mundialu, który już w listopadzie. Pierwszym rywalem będą Serbki, dla których również będzie to premierowe starcie po dłuższej przerwie. Ekipa z Bałkanów w kwietniu w walce o mundial zremisowała ze Słowenią 29:29, a następnie wygrała 33:31.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza porażka! Industria Kielce pokonana w Lidze Mistrzów

Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą w grudniu 2023 roku w fazie grupowej mistrzostw świata. Wtedy lepsze okazały się Polki, które wygrały 22:21.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Serbia? O której godzinie?

Transmisja meczu towarzyskiego Polska - Serbia o godz. 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

