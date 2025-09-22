Puchar Włoch. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji - 23.09 i 24.09

Piłka nożna

Czas na kolejną rundę rywalizacji w Pucharze Włoch w sezonie 2025/2026. We wtorek i środę zostaną rozegrane mecze 1/16 finału. Gdzie obejrzeć mecze Pucharu Włoch? Oto plan transmisji na najbliższe dni.

fot. AFP
Piłkarze AC Milan

Kibiców włoskiej piłki czeka wiele emocji. Zarówno we wtorek jak i w środę na sportowych antenach Polsatu wyemitowane zostaną po dwa mecze Pucharu Włoch. 

 

Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Udinese i Palermo. Po zakończeniu tego starcia przeniesiemy się na San Siro w Mediolanie, gdzie AC Milan zmierzy się z Lecce. 

 

W środę po południe piłkarze Parmy podejmą Spezię. Emocje nie opadną aż do późnego wieczora. O 20:55 rozpocznie się bowiem starcie Como z Sassuolo. 

23.09.2025, godz. 18:25, Udinese - Palermo, transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go

23.09.2025, godz. 20:55, AC Milan - Lecce, transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go

 

24.09.2025, godz. 16:55, Parma - Spezia, transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go

24.09.2025, godz. 20:55, Como - Sassuolo, transmisja w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go

