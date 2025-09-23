Jagiellonia i Legia będą nadrabiały w środę zaległości ligowe, rozegrają w Warszawie mecz przełożony z szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Trener białostoczan Adrian Siemieniec ocenia, że jego piłkarzy czeka trudne zadanie, ale przypomina, że wygrywali już w stolicy.

Białostoczanie po niespodziewanej porażce na inaugurację ligi z beniaminkiem z Niecieczy, prezentuje się bardzo dobrze zarówno w lidze (pięć zwycięstw i remis), jak i europejskich pucharach, bo po raz drugi z rzędu awansowali do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Zajmują czwarte miejsce w Ekstraklasie, ale mają dwa mecze zaległe.

Legia również ma dwa mecze zaległe, do tej pory zgromadziła w siedmiu spotkaniach 11 punktów (o pięć mniej od Jagiellonii), co daje jej siódmą pozycję w tabeli ligowej.

- Dla Jagiellonii mecze z Legią zawsze są prestiżowe i ważne dla klubu, dla kibiców. W skali Polski Legia to naprawdę duży klub i każdy, kto rywalizuje z tym zespołem, nie przechodzi obojętnie obok tego meczu - podkreślił trener Siemieniec.

Zwrócił przy tym uwagę, że i Jagiellonia w ostatnich latach, poprzez wyniki ligowe, a w ostatnim roku również w rozgrywkach europejskich, buduje swoją markę. - Podchodzimy więc do tego meczu z innym bagażem doświadczeń, na innym poziomie gotowości, mentalności - dodał.

Zwracał przy tym uwagę, że w obu zespołach doszło do dużych zmian kadrowych, w Legii również w sztabie szkoleniowym. - To nie zmienia faktu, że otoczenie i środowisko, z którym się zmierzymy, to jest coś co znamy i czego trzeba się spodziewać w Warszawie, niezależnie od tego, w jakim momencie jest ta drużyna - mówił we wtorek klubowym mediom, przed wyjazdem Jagiellonii na mecz do stolicy.

- To na pewno teren gorący, wymagający i trudne spotkanie przed nami, ale wygrywaliśmy już w Warszawie - dodał.

Legia - Jagiellonia. Wynik meczu. Kto wygrał w PKO BP Ekstraklasie?

Wynik meczu Legia - Jagiellonia poznamy w środę 24 września. O tym, kto wygrał mecz Legia - Jagiellonia, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu - start spotkania o godzinie 21:00.

