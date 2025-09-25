MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać półfinały? Transmisje TV i stream online. Plan transmisji

Faza grupowa wyłoniła 16 najlepszych drużyn tego turnieju. Do rundy pucharowej awans wywalczyły Tunezja, Iran, Polska, Holandia, Argentyna, Finlandia, USA, Portugalia, Bułgaria, Słowenia, Belgia, Włochy, Turcja, Kanada, Serbia oraz Czechy.

Później rozegrano mecze 1/8 i ćwierćfinały. Dzięki temu w turnieju zostały już tylko cztery zespoły: Polska, Włochy, Czechy i Bułgaria.

Reprezentacja Polski pewnie wygrała swoją grupę i w 1/8 finału zmierzyła się z Kanadą. Wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. W nim zmierzyła się z Turcją, triumfując 3:0.

Półfinały zostaną rozegrane w sobotę 27 września. Dzień później odbędzie się walka o medale.

MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać półfinały? Transmisja i stream:

2025-09-27, godzina 08.15: Czechy - Bułgaria, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go

2025-09-27, godzina 12.15: Polska - Włochy, transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go

Transmisja studia przed półfinałowymi meczami od godziny 07.00.

KP, Polsat Sport