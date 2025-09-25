MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać półfinały? Transmisje TV i stream online. Plan transmisji

Siatkówka

Trwa faza play off mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach. Kiedy grają siatkarze? Jakie są daty i godziny meczów? Gdzie obejrzeć wszystkie spotkania? Transmisje meczów MŚ siatkarzy 2025 na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. Oto terminarz i plan transmisji półfinałów MŚ 2025 w siatkówce.

fot. FIVB
Faza grupowa wyłoniła 16 najlepszych drużyn tego turnieju. Do rundy pucharowej awans wywalczyły Tunezja, Iran, Polska, Holandia, Argentyna, Finlandia, USA, Portugalia, Bułgaria, Słowenia, Belgia, Włochy, Turcja, Kanada, Serbia oraz Czechy.

 

Później rozegrano mecze 1/8 i ćwierćfinały. Dzięki temu w turnieju zostały już tylko cztery zespoły: Polska, Włochy, Czechy i Bułgaria.

 

Reprezentacja Polski pewnie wygrała swoją grupę i w 1/8 finału zmierzyła się z Kanadą. Wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. W nim zmierzyła się z Turcją, triumfując 3:0.

 

Półfinały zostaną rozegrane w sobotę 27 września. Dzień później odbędzie się walka o medale. 

MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać półfinały? Transmisja i stream:

2025-09-27, godzina 08.15: Czechy - Bułgaria, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go

 

2025-09-27, godzina 12.15: Polska - Włochy, transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go

 

Transmisja studia przed półfinałowymi meczami od godziny 07.00.

KP, Polsat Sport
