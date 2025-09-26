MŚ siatkówka 2025. Kiedy finał mistrzostw świata? O której godzinie?

Krystian NatońskiSiatkówka

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcie tegorocznego mundialu siatkarzy na Filipinach. Po sobotnich półfinałach w niedzielę 28 września czeka nas rywalizacja w wielkim finale. Kiedy mecz o złoto? O której godzinie?

fot. FIVB
Które miejsce na mistrzostwach świata zajmie reprezentacja Polski?

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach zostały zainaugurowane 12 września, a wielki finał przewidziano na 28 września. Udział w turnieju wzięły 32 reprezentacje, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy awans do 1/8 finału uzyskały dwie najlepsze ekipy, które następnie drogą eliminacji przechodziły przez ćwierćfinał i półfinał aż do meczów o medale.

 

I tak oto w strefie medalowej zameldowały się dwie potęgi w postaci Polski oraz Włoch, a także dwie drużyny, które zasłużyły na miano rewelacji rozgrywek. To Bułgaria i Czechy. Dla obu tych nacji dotarcie do tego etapu turnieju jest już nie lada wyczynem, a przecież mogą jedynie zyskać, sięgając po któryś z medali.

 

Drabinka turniejowa sprawiła, że Biało-Czerwoni trafili na Italię już w półfinale, co zostało okrzyknięte przedwczesnym finałem. Obie reprezentacje w ostatnich latach rywalizowały ze sobą w finałach mundialu, mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów.

 

Pytanie, kto teraz sięgnie po złoty medal? Kto zostanie mistrzem świata?

Finał mistrzostw świata siatkarzy został zaplanowany na niedzielę 28 września. Nie jest jeszcze znana godzina rozpoczęcia tego meczu.

