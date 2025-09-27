Polska - Czechy siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online mecz o 3. miejsce MŚ

Działo się w półfinałach mistrzostw świata siatkarzy 2025. Najpierw cztery sety trwało spotkanie Czechów z Bułgarami. Jak się okazało, górą okazała się Bułgaria i sensacyjnie zameldowała się w finale tegorocznych MŚ.

Trzy sety trwało natomiast starcie Polaków z Włochami. Lepsza tego dnia była Italia i powalczy o złoto MŚ na Filipinach.



Tym samym Polska i Czechy zmierzą się w starciu o trzecie miejsce i brązowy medal.

- Dzisiaj to będzie bolało, tak, jak każda porażka. Chcemy wrócić z medalem i zrobimy wszystko, by go przywieźć do Polski. Spróbujemy zrekompensować dzisiejszy wynik kibicom - przyznał w rozmowie z Marcinem Lepą rozgrywający polskiej kadry, Marcin Komenda.

- Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu takiego meczu z boku. Naderwany mięsień. Taka błahostka może spowodować, że nie było mi dzisiaj dane powalczyć o moje marzenia. Chcę podziękować chłopakom, bo dali z siebie wszystko. Włosi byli lepsi. Musimy spróbować się zebrać i powalczyć o brązowy medal - powiedział natomiast Bartosz Kurek, który nabawił się kontuzji i nie zagrał z Włochami.

Jakim wynikiem zakończy się mecz Polska - Czechy o trzecie miejsce MŚ 2025?

Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Polska - Czechy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 08.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport