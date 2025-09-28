Podopieczni Nikoli Grbicia świetnie rozpoczęli międzynarodową imprezę na Filipinach. Biało-Czerwoni bez większych problemów wygrali wszystkie swoje mecze w fazie grupowej mistrzostw świata, pokonując kolejno narodowe drużyny Rumunii, Kataru i Holandii. Tylko ostatnia z wymienionych ekip była w stanie wyrwać naszym zawodnikom seta.

Nic zatem dziwnego, że Polacy zajęli pierwszą lokatę w grupie, tym samym zapewniając sobie miejsce w 1/8 finału. Tam naprzeciwko Biało-Czerwonych stanęli siatkarze z Kanady. Mimo przegranego seta zespół znad Wisły pokazał klasę, awansując do ćwierćfinału prestiżowego turnieju.

Turcy, którzy byli kolejnymi rywalami Bartosza Kurka i ekipy, nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na naszą bardzo skuteczną grę. Zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia wygrywali punkt za punktem, bezwzględnie wykorzystując błędy rywali. Do półfinału awansowali po trzysetowym zwycięstwem.

To właśnie na tym etapie turnieju przyszła pierwsza porażka. Polacy przegrali z Włochami po trzech setach, jednak wynik nie oddaje przebiegu spotkania. Obie reprezentacje prezentowały zbliżony poziom, jednak ekipa z Półwyspu Apenińskiego była lepsza w kluczowych momentach.

Nasi reprezentanci musieli zatem zadowolić się meczem o brązowy medal, w którym stanęli naprzeciwko wielkiej sensacji tego turnieju - Czechów. Dla naszych sąsiadów już awans do półfinału czempionatu był ogromnym osiągnięciem. Polacy byli faworytami tego spotkania i nie zawiedli kibiców. Po czterech setach sięgnęli po brąz mistrzostw świata.

Droga Polaków do brązowego medalu mistrzostw świata:

Faza grupowa:

13.09.2025. Polska - Rumunia 3:0 (34:32, 25:15, 25:19)

15.09.2025. Polska - Katar 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)

17.09.2025. Polska - Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

1/8 finału:

20.09.2025. Polska - Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Ćwierćfinał:

24.09.2025. Polska - Turcja 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Półfinał:

27.09.2025. Polska - Włochy 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

Mecz o 3. miejsce:

28.09.2025. Polska - Czechy 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21)

