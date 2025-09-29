Pogoda pokrzyżowała plany. Mecz ligowy przełożony
Zaplanowany na poniedziałkowy wieczór mecz hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej Valencia - Oviedo został przełożony. Powodem jest zagrożenie ulewami i powodzią w prowincji Walencja. Jeżeli minie ryzyko pogodowe, spotkanie odbędzie się we wtorek.
Mecz 7. kolejki miał rozpocząć się o godz. 21 na stadionie Mestalla. Zgodnie z decyzją hiszpańskiej federacji (RFEF), nie dojdzie jednak do skutku w tym terminie. To reakcja na czerwony alert dotyczący ryzyka ulewnych deszczów i powodzi w prowincji Walencja.
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski jako tenisista lub siatkarz? Jest reakcja Igi Świątek!
Później poinformowano, że spotkanie odbędzie się we wtorek (godz. 20), jeżeli warunki pogodowe się poprawią i zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
Niecały rok temu niektóre mecze Valencii były przekładane z powodu poważnych powodzi, które pochłonęły ponad 200 ofiar w regionie.Przejdź na Polsatsport.pl