Pogoda pokrzyżowała plany. Mecz ligowy przełożony

Mecz 7. kolejki miał rozpocząć się o godz. 21 na stadionie Mestalla. Zgodnie z decyzją hiszpańskiej federacji (RFEF), nie dojdzie jednak do skutku w tym terminie. To reakcja na czerwony alert dotyczący ryzyka ulewnych deszczów i powodzi w prowincji Walencja.

Później poinformowano, że spotkanie odbędzie się we wtorek (godz. 20), jeżeli warunki pogodowe się poprawią i zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Niecały rok temu niektóre mecze Valencii były przekładane z powodu poważnych powodzi, które pochłonęły ponad 200 ofiar w regionie.

IM, PAP