Piłka nożna

Zaplanowany na poniedziałkowy wieczór mecz hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej Valencia - Oviedo został przełożony. Powodem jest zagrożenie ulewami i powodzią w prowincji Walencja. Jeżeli minie ryzyko pogodowe, spotkanie odbędzie się we wtorek.

Pogoda pokrzyżowała plany. Mecz ligowy przełożony
fot. PAP

Mecz 7. kolejki miał rozpocząć się o godz. 21 na stadionie Mestalla. Zgodnie z decyzją hiszpańskiej federacji (RFEF), nie dojdzie jednak do skutku w tym terminie. To reakcja na czerwony alert dotyczący ryzyka ulewnych deszczów i powodzi w prowincji Walencja.

 

Później poinformowano, że spotkanie odbędzie się we wtorek (godz. 20), jeżeli warunki pogodowe się poprawią i zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

 

Niecały rok temu niektóre mecze Valencii były przekładane z powodu poważnych powodzi, które pochłonęły ponad 200 ofiar w regionie.

