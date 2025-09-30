Oczy wielu polskich kibiców będą w czwartek zwrócone w stronę spotkań Ligi Konferencji z udziałem polskich drużyn. Niemniej jednak ciekawie będzie również w Lidze Europy. Swoje mecze rozegrają m.in. AS Roma Jana Ziółkowskiego, Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego, Aston Villa Matty'ego Casha czy FC Porto Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka.

W pierwszej kolejce najbardziej efektowne zwycięstwo odniósł inny zespół z Polakami w składzie. Panathinaikos, którego graczami są Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski, pokonał Young Boys 4:1. Za sprawą dobrego bilansu bramkowego ekipa z Aten plasuje się na pierwszej lokacie.

Finał trwającej edycji LE zostanie rozegrany w Stambule. Mecz odbędzie się 20 maja 2026 roku. Przypomnijmy, że w poprzednich zmaganiach triumfował Tottenham, który w finale pokonał Manchester United.

Liga Europy. Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze? - 02.10

Transmisje czwartkowych spotkań LE na sportowych antenach Polsatu.

18:35: AS Roma - Lille - Polsat Sport Extra 1

18:35: Celtic - Braga - Polsat Sport Extra 2

18:35: Fenerbahce - Nice - Polsat Sport Extra 3

20:50: Feyenoord - Aston Villa - Polsat Sport Extra 1

20:50: FC Porto - Crvena Zvezda - Polsat Sport Extra 2

20:50: Nottingham Forrest - Midtjylland - Polsat Sport Extra 3

20:50: Olympique Lyon - Salzburg - Polsat Sport Extra 4

mtu, Polsat Sport