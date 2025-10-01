Zmiany w Koronie Kielce. Ogłoszono nowego prezesa

Leszek Czarny został w środę oficjalnie ogłoszony nowym prezesem zarządu Korona S.A. Zastąpił Łukasza Maciejczyka, właściciela klubu i przewodniczącego rady nadzorczej. Do rady nadzorczej dołączyli także Jakub i Mateusz Matyskowie, właściciele firmy Imperium Truck Matysek, która została jednym z nowych sponsorów Korony Kielce.

– Zakończyłem pewien etap, który zapowiadałem w dniu przejęcia klubu. Był to etap stabilizacji i myślę, że dobiegł końca, a na pewno jest już na ostatniej prostej – podkreślił Maciejczyk.

Nowy prezes dziękował za powierzone mu zadanie. – Stabilizacja, stabilizacja i jeszcze raz stabilizacja – to jest najważniejsze. Chcemy, żeby klub nie musiał martwić się o kolejne rozgrywki czy o pensje w przyszłym miesiącu. To ścieżka, którą wyznaczył Łukasz i absolutnie chcę nią podążać – powiedział Czarny.

Zapowiedział również dalsze działania na rzecz pozyskiwania sponsorów. – Nadal jesteśmy w procesie rozmów z kolejnymi partnerami. Większość dotychczasowych sponsorów udało nam się utrzymać, a dołączyli też nowi, jak bracia Jakub i Mateusz Matyskowie. Kolejni przedsiębiorcy chcą z nami współpracować i to ogromnie ważne. W tym obszarze stawiam mocny akcent – podkreślił.

Prezydentka Kielc Agata Wojda zaznaczyła, że miasto – jako mniejszościowy udziałowiec – nadal będzie wspierać klub. Miasto wciąż posiada swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej.

Leszek Czarny urodził się w Kielcach. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od 2003 roku posiada tytuł radcy prawnego i prowadzi kancelarię w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Przez lata zdobywał doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego i zarządzania spółkami. Od dawna współpracuje z Łukaszem Maciejczykiem, a prywatnie jest jego przyjacielem. Brał udział w procesie zakupu Korony przez nowego właściciela.

W marcu br. kieleccy radni zgodzili się na sprzedaż 99 proc. akcji Korony Kielce spółce Korona Forever, należącej do Łukasza Maciejczyka. Cena wyniosła 108 tys. zł. Właściciel zadeklarował dokapitalizowanie klubu kwotą 6 mln zł, co ma zapewnić stabilność finansową do końca sezonu. Zastrzegł też, że Korona pozostanie spółką, której ewentualny zysk będzie przeznaczany na rozwój, a nie na wypłatę dywidendy.

Maciejczyk zapowiedział także stopniowe zwiększanie budżetu klubu: w sezonie 2025/2026 ma on wynieść 30 mln zł, w kolejnym wzrosnąć do 32 mln zł, a w sezonie 2027/2028 osiągnąć 35 mln zł. Cele sportowe określono kolejno na zajęcie 12., 10. i 8. miejsca w Ekstraklasie.

Proces sprzedaży poprzedziły długie negocjacje. Początkowo zainteresowanie wyraził Mariusz Siewierski, były menedżer Roberta Lewandowskiego, który zapowiadał inwestycję w wysokości 6 mln zł. Brak informacji o jego wspólnikach wzbudził jednak wątpliwości radnych i kibiców. Ostatecznie wybrano ofertę Łukasza Maciejczyka, która uzyskała szerokie poparcie.

Po dziesięciu kolejkach bieżącego sezonu Ekstraklasy Korona Kielce zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.

MR, PAP