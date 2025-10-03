Majchrzak - Nakashima na żywo. ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik online

Kamil Majchrzak w ostatnich tygodniach pauzował ze względu na kontuzję żeber. Ostatni mecz rozegrał 30 sierpnia w US Open. Teraz Polak wrócił do głównego cyklu i rywalizuje w turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W pierwszej rundzie pewnie odprawił Amerykanina Ethana Quinna.

W drugiej fazie przeciwnikiem Majchrzaka jest Brandon Nakashima. Amerykanin - z racji rozstawienia z "29" - w 1/64 finału nie musiał wychodzić na kort - miał wolny los.

Do tej pory Majchrzak i Nakashima mierzyli się ze sobą dwukrotnie, ale tylko na mączce. W obu tych przypadkach - w 2022 w Rzymie i na Roland Garros - lepszy był Amerykanin.

