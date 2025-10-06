Kolejna gala w Białymstoku. "Spodziewam się mocnej walki"

- Spodziewam się mocnej walki i przede wszystkim mam duże oczekiwania wobec Bartka - musi stanąć na wysokości zadania. Turniej WBC pokazał, że gdy mierzy się z zawodnikami boksującymi technicznie, to ma z nimi problem. Fin, który ma na swoim koncie pojedynki o pasy WBA Continental i Unii Europejskiej, jest leworęczny, więc technicznie zawsze to jest dodatkowym wyzwaniem. Mam nadzieję, że Bartek wygra i pójdziemy dalej, ale chciałbym u Bartka zobaczyć więcej boksu technicznego, może mniej ciosów zadanych, ale więcej tych celnych - mówi popularny "Snara", który po wielu latach kariery sportowej został promotorem boksu.

Przed Przybyłą między linami pokaże się Bartłomiej Szczęsny (6-1-1 3 ko), który w boju zakontraktowanym w wadze ciężkiej zmierzy się z Bośniakiem Elvisem Smajlovicem (17-19-3 9 ko).



- Bartek szuka wyzwań, teraz już w kategorii ciężkiej. W zeszłym roku wygrał w Niemczech z niezłym zawodnikem o rekordzie 15-2, także będziemy szukać potem jakieś walki wyjazdowej, bo Bartek nie pęka przed boksowaniem na obcym ringu - chwali podopiecznego Snarski.



Na karcie walk pojawi się także między innymi pojedynek Oliwiera Szota (1-0-0) z Mateuszem Białeckim (0-2-0) - To będzie pierwsza sześciorundówka Oliwiera, zobaczymy, jak sobie poradzi. Jeśli wypadnie dobrze, to może w przyszłym roku spróbujemy zaatakować tytuł młodzieżowego mistrza Polski - mówi szef białostockiej grupy Boxing Production i dodaje: - Jak zwykle u nas na gali nie zabraknie też obiecujących pięściarzy boksu olimpijskiego z województwa podlaskiego.



Partnerami wydarzenia sa Miasto Białystok a Partnerem Strategicznym Województwo Podlaskie medialnym Polsat Sport który przeprowadzi transmisje od 19 na kanale Polsat Sport Fight.

