Polak wskoczył do rozpiski gali w Brazylii kilkanaście dni temu z powodu kontuzji Rafaela Fizieva. To właśnie on był początkowo zestawiony z Oliveirą. Gamrot "walczył" bardzo mocno w mediach społecznościowych o szansę walki z byłym mistrzem UFC i ostatecznie ta sztuka mu się udała.

Starcie Gamrot - Oliveira będzie walką wieczoru najbliższej gali UFC.

Mateusz Gamrot - Charles Oliveira w UFC. Godzina walki. Kiedy walczy Gamrot?

Kiedy walczy Gamrot? To pytanie zadają sobie fani MMA. Godzina walki Gamrota nie jest precyzyjnie ustalona, bo zależy od pozostałych pojedynków na karcie głównej, która rozpocznie się ok. 1:00. Polak i Brazylijczyk prawdopodobnie wejdą do oktagonu ok. 3:30.

Polsat Sport