EuroCup: BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Łukasz OstrowskiKoszykówka

Już w środę, 8 października, WKS Śląsk Wrocław rozegra swój drugi mecz w rozgrywkach EuroCupu. Rywalem wrocławian będzie hiszpańska drużyna BAXI Manresa. Gdzie obejrzeć mecz Śląska w europejskim pucharze? Transmisja w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

fot: PAP
Trener Śląska Wrocław Ainars Bagatskis (po lewej) i koszykarz Issuf Sanon (po prawej)

Koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska, prowadzeni przez łotewskiego szkoleniowca, byłego zawodnika polskiej ligi Ainarsa Bagatskisa, w 1. kolejce pokonali Neptunas Kłajpeda 95:85, a BAXI uległ w Lublanie Cedevicie 69:76. Śląsk w PE występuje od sezonu 2021/22 z przerwą w zeszłym roku, kiedy występował w Lidze Mistrzów FIBA (w PE grał Trefl Sopot).

 

Śląsk nie najlepiej rozpoczął zmagania w ORLEN Basket Lidze. Wrocławianie w sobotę, w ramach pierwszej kolejki sezonu, przegrali z Energa Treflem Sopot 81:93. Spotkanie odbyło się w Ergo Arenie w Gdańsku, czyli na parkiecie zespołu z Sopotu. Najskuteczniejszym zawodnikiem Śląska był Noah Kirkwood, który zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów.

 

Hiszpańska drużyna zajęła 10. miejsce w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej. W obecnej kampanii rozegrała jak dotąd tylko jeden mecz i rozpoczęła sezon podobnie do Śląska - uległa Tenerife 93:104.

 

Poza ekipami z Litwy i Hiszpanii, rywalami Śląska w grupie będą jeszcze: Aris Saloniki, Bahcesehir Koleji Stambuł, Olimpija Ljubljana, Hapoel Jerozolima, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer Wenecja oraz Towers Hamburg.

Gdzie obejrzeć mecz BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław w koszykarskim EuroCupie?

Transmisja meczu BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław w środę o godz. 20:35 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

BAXI MANRESAEUROCUPKOSZYKÓWKAORLEN BASKET LIGAWKS ŚLĄSK WROCŁAW
