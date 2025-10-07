Koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska, prowadzeni przez łotewskiego szkoleniowca, byłego zawodnika polskiej ligi Ainarsa Bagatskisa, w 1. kolejce pokonali Neptunas Kłajpeda 95:85, a BAXI uległ w Lublanie Cedevicie 69:76. Śląsk w PE występuje od sezonu 2021/22 z przerwą w zeszłym roku, kiedy występował w Lidze Mistrzów FIBA (w PE grał Trefl Sopot).

Śląsk nie najlepiej rozpoczął zmagania w ORLEN Basket Lidze. Wrocławianie w sobotę, w ramach pierwszej kolejki sezonu, przegrali z Energa Treflem Sopot 81:93. Spotkanie odbyło się w Ergo Arenie w Gdańsku, czyli na parkiecie zespołu z Sopotu. Najskuteczniejszym zawodnikiem Śląska był Noah Kirkwood, który zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów.

ZOBACZ TAKŻE: AMW Arka Gdynia zaczęła sezon od zwycięstwa

Hiszpańska drużyna zajęła 10. miejsce w poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej. W obecnej kampanii rozegrała jak dotąd tylko jeden mecz i rozpoczęła sezon podobnie do Śląska - uległa Tenerife 93:104.

Poza ekipami z Litwy i Hiszpanii, rywalami Śląska w grupie będą jeszcze: Aris Saloniki, Bahcesehir Koleji Stambuł, Olimpija Ljubljana, Hapoel Jerozolima, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer Wenecja oraz Towers Hamburg.

Gdzie obejrzeć mecz BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław w koszykarskim EuroCupie?

Transmisja meczu BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław w środę o godz. 20:35 w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.