Mateusz Gamrot stanie przed życiową szansą! Polak już w nocy z soboty na niedzielę wejdzie do oktagonu UFC, by zmierzyć się z jedną z legend organizacji - Charlesem Oliveirą. Brazylijczyk ma na koncie aż 35 występów dla największej federacji MMA na świecie, a w latach 2021-2022 był w posiadaniu pasa mistrzowskiego w wadze lekkiej. Teraz 35-latek spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Ilią Topurią przez nokaut w pierwszej rundzie, której doznał podczas gali UFC 317.

"Gamer" przyjął wyzwanie w zastępstwie za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, zaledwie trzy tygodnie przed wydarzeniem. Dla Polaka to ogromna szansa, by przybliżyć się do walki o tytuł.

Oprócz starcia Gamrota z Oliveirą, polscy kibice z niecierpliwością czekają także na pojedynek Karoliny Kowalkiewicz z Julią Polastri. Była pretendentka do pasa mistrzowskiego kategorii słomkowej stanie przed szansą przerwania serii dwóch porażek z rzędu - z Iasmin Lucindo i Denise Gomes.

Dla Polastri będzie to dopiero trzecie starcie w UFC. Dotychczas Brazylijka przegrywała na punkty z Josefine Lindgren Knutsson oraz Lupitą Godinez, a jedyne zwycięstwo odniosła po niejednogłośnej decyzji sędziów w starciu z Cory McKenną.

Karta walk gali UFC Rio de Janeiro:

Walka wieczoru (około godziny 3:30, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

155 lb: Charles Oliveira (35-11) vs Mateusz Gamrot (25-3)

Karta główna (od 1:00, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

135 lb: Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs Montel Jackson (15-2)

170 lb: Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Alvarez (22-3)

265 lb: Jhonata Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

145 lb: Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Ofli (11-4-1)

155 lb: Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

Karta wstępna (od 22:00, transmisja: Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go):

125 lb: Jafel Filho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

265 lb: Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

135 lb: Irina Alekseeva (5-3) vs. Beatriz Mesquita (5-0)

125 lb: Lucas Rocha (17-2) vs. Stewart Nicoll (8-1)

265 lb: Valter Walker (14-1) vs. Mohammed Usman (11-4)

115 lb: Julia Polastri (13-5) vs. Karolina Kowalkiewicz (16-9)

135 lb: Saimon Oliveira (18-6) vs Luan Lacerda (12-3)