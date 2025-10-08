Conor McGregor zawieszony! Naruszył politykę antydopingową

Opuszczone przez McGregora badania miały miejsce 13 czerwca oraz 19 i 20 września. Zostały zarejestrowane jako przypadki niedostarczenia próbek.

- McGregor opuścił trzy próby pobrania próbek biologicznych w ciągu 12 miesięcy w 2024 roku, co stanowi naruszenie polityki antydopingowej UFC ADP – poinformowała CSAD w oświadczeniu.

Zgodnie z polityką antydopingową "zawodnicy UFC są zobowiązani do ciągłego podawania dokładnych informacji o miejscu pobytu, aby można było się z nimi skontaktować i pobrać próbki biologiczne bez uprzedniego ostrzeżenia".

Kara ma moc wsteczną od 20 września 2024 roku, czyli daty trzeciej nieobecności na badaniu, i obowiązuje do 20 marca 2026 roku. Standardowa kara wynosząca 24 miesiące została zmniejszona z uwagi na to, że McGregor przechodził rehabilitację po kontuzji, a nie przygotowywał się do walki w czasie, gdy ominął badania, i że w pełni współpracował z przeprowadzającymi dochodzenie. Ponadto Irlandczyk przyjął za to odpowiedzialność i dostarczył informacje wyjaśniające okoliczności.

"Pomimo tych okoliczności łagodzących, CSAD podkreśla, że dokładne informowanie o miejscu pobytu i możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych testów są niezbędne do sukcesu programu UFC ADP" – dodała CSAD.

37-letni McGregor ponownie zgłosił się do testów i dostarczył cztery próbki w 2025 roku.

Były mistrz dwóch kategorii wagowych nie walczył od lipca 2021 roku. Jego planowana walka z Michaelem Chandlerem podczas gali UFC 303 w 2024 roku została odwołana po tym, jak McGregor wycofał się z powodu kontuzji.

PAP