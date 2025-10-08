Debiutant w TAURON Lidze. EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki będzie bić się o utrzymanie

Zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego przez dwa ostatnie sezony walczył o miejsce w ekstraklasie. W 2024 roku wygrał fazę zasadniczą 1. ligi, jednak w turnieju finałowym zajął dopiero trzecie miejsce, a awans zapewnił sobie Sokół & Hagric Mogilno. W kwietniu tego roku siatkarki LOS-u nie miały sobie jednak równych w decydującej fazie rozgrywek na zapleczu Tauron Ligi. W finale w czterech meczach pokonały KS Piła i zdobyły przepustkę do ekstraklasy, zastępując w niej Energę MKS Kalisz.



Trenerem drużyny pozostał Bartosz Kujawski, który wprowadził Nowy Dwór Mazowiecki na mapę Tauron Ligi. Z powodu ograniczonego budżetu klubu pełni on nie tylko funkcję szkoleniowca, ale również... dyrektora sportowego i kierownika drużyny.

- Utrzymanie to nasz cel w tym sezonie. Ale ja mam swoje marzenia, chciałbym krok po kroczku wchodzić wyżej. Aktualnie nie mogę jednak marzyć o niczym więcej, niż o pozostaniu drużyny w ekstraklasie - przyznał szczerze trener Kujawski w wywiadzie dla oficjalnej strony ligi.

W składzie nie doszło do znaczących zmian w porównaniu do tej ekipy, która wywalczyła awans do ekstraklasy. Z drużyny odeszły cztery zawodniczki, a dołączyło siedem nowych. Wśród nich są posiadające już doświadczenie w grze w najwyższej klasie rozgrywkowej, m.in. Paulina Reiter, która przeszła z UNI Opole, oraz Barbara Zakościelna, która w minionym sezonie grała na zapleczu włoskiej ekstraklasy, a wcześniej występowała m.in. w Developresie Rzeszów.

Jedyną zagraniczną siatkarką w zespole z Nowego Dworu Mazowieckiego jest Amerykanka Krysten Garrison. 25-letnia rozgrywająca do tej pory rywalizowała w rodzimej lidze uniwersyteckiej, a później w bardziej egzotycznych ligach europejskich, jak cypryjska czy w Kosowie. Na swoim koncie ma również występy w... Mongolii.

- Patrząc na dziewczyny, jestem zadowolony z tego, co mamy. Amerykańska rozgrywająca Krysten Garrison była oceniana dość egzotycznie, lecz jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jej postawą. Może się pokazać, choć nikt jej nie zna, podobnie jak innych naszych siatkarek - ocenił Kujawski.

W trakcie przygotowań do rozgrywek zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego wygrały m.in. z Klubem Siatkarskim Piła 3:0, ale przegrały z Sokół & Hagric Mogilno 2:3, z ITA Tools Stal Mielec 1:3 i KS DevelopRes Rzeszów 0:3.

LOS bardzo dobrze spisał się jednak w rozgrywanym na plaży w Ustce turnieju Grand Prix PGE. Na otwarcie zawodów przegrał z Moya Radomką Radom, ale później pewnie pokonał ITA Tools Stal Mielec, Sokół & Hagric Mogilna i w finale #VolleyWrocław.

Tegoroczny beniaminek będzie miał spokojną inaugurację sezonu, bowiem w pierwszej kolejce w czwartek pojedzie do Wrocławia, by zmierzyć się z 10. drużyną minionej edycji rozgrywek #VolleyWrocław.

Skład EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki na sezon 2025/26:

rozgrywające: Martyna Piszcz, Krysten Garrison (USA);

przyjmujące: Katarzyna Kowalczyk, Matylda Woźny, Barbara Zakościelna, Agata Sklepik;

środkowe: Marta Budnik, Maja Orzyłowska, Zofia Ejsmont;

atakujące: Malwina Stachowiak, Paulina Reiter;

libero: Natalia Ziemińska, Anna Bodasińska;

trener: Bartosz Kujawski.

ST, PAP