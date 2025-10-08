BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała z jasnym celem. "Chcemy walczyć o medal"

- Tak naprawdę cele są podobne do tego z poprzedniego sezonu. Wśród nich jest też awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Oczywiście wszystko trzeba robić małymi kroczkami. Po awansie do grona czterech najlepszych drużyn ekstraklasy będziemy chciały walczyć o medal. Na pewno nie będzie łatwo to zrealizować - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej szefowa Bialskiego Klubu Sportowego.



Po sezonie 2024/2025 w BKS-ie doszło do znaczących roszad kadrowych. Odeszły tak znane siatkarki jak m.in. rozgrywająca Julia Nowicka, środkowa Joanna Pacak czy przyjmująca Julita Piasecka. W sumie drużynę opuściło osiem zawodniczek, jedna z nich, Zofia Brzoza, została wypożyczona.

O pechu może mówić jedna z nowych "twarzy" BKS-u. Na początku sierpnia poinformowano, że Estonka Kristiine Miilen doznała poważnej kontuzji (zerwania więzadła krzyżowego przedniego).

- Na pewno w tym sezonie nie zagra – potwierdziła wcześniejszą informację Jagieło.

Dwukrotna mistrzyni Europy dodała, że najprawdopodobniej część czasu poświęconego na rehabilitację zawodniczka spędzi w Bielsku-Białej, a jej kontrakt z BKS zostanie "przeniesiony" na sezon 2026/2027.

Kiedy okazało się, że Miilen ma poważne problemy zdrowotne, kadra zespołu była już praktycznie zamknięta. Jednak w tej sytuacji sprowadzono jeszcze jedną przyjmującą. Jest nią znana z gry w zespole z Kalisza (gdy ten rywalizował w gronie najlepszych) Ljubica Kecman.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem częścią tej młodej, perspektywicznej drużyny i wracam do Polski – powiedziała 31-latka cytowana na oficjalnej stronie klubowej.

Poza Estonką i Serbką do drużyny dołączyły: Adriana Adamek (libero), Agata Michalewicz (rozgrywająca), Martyna Podlaska (atakująca), Klaudia Nowakowska (przyjmująca), Reka Bozoki-Szedmak (przyjmująca z Węgier). W sezonie 2025/2026 w BKS-ie nadal będzie występować reprezentacyjna środkowa Aleksandra Gryka, która rozpoczęła grę w nim pod koniec minionych rozgrywek. Trenerem pozostał Bartłomiej Piekarczyk.

Jagieło przyznała, że jest zadowolona z przeprowadzonych transferów. Dodała, że pozostanie szkoleniowca na kolejny sezon nie stało się "automatycznie".

- Potrzebne były rozmowy, negocjacje. Jednak porozumieliśmy się z nim już w trakcie poprzednich rozgrywek. Zresztą cały sztab szkoleniowy pozostaje na kolejny sezon. Myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość - podkreśliła.

Zespół z Bielska-Białej nadal ma dwóch tytularnych sponsorów (Bostik i ZGO). Udało się jednak pozyskać także nowego strategicznego. Został nim Orlen.

- Wsparcie tej firmy pozwoli na dalszy rozwój sportowy i organizacyjny klubu. Ta współpraca to dla nas duży krok naprzód. Takie wartości jak pasja, determinacja i praca zespołowa na pewno nas łączą i sprawią, że najbliższy sezon będzie pełen emocji i sukcesów - powiedziała Jagieło po podpisaniu umowy, cytowana w klubowym komunikacie.

W sezonie 2025/2026 bielszczanki ponownie będą reprezentować Polskę w europejskich rozgrywkach, tym razem tylko w Pucharze CEV. Jednak ich rywal w 1/16 finału będzie znany dopiero 12 listopada. Wówczas ma zostać rozegrany rewanżowy mecz trzeciej rundy Ligi Mistrzyń: OK Dinamo Zagrzeb - Marica Płowdiw. Przegrany tej pary będzie rywalem BKS-u.

W poprzednim sezonie bielszczanki najpierw grały w fazie grupowej Ligi Mistrzyń, ale nie zdołały awansować do kolejnej fazy tych rozgrywek. Potem jednak rywalizowały jeszcze w mniej prestiżowym Pucharze CEV. Pod koniec lutego siatkarki BKS przegrały na wyjeździe z THY Stambuł 0:3 w rewanżowym meczu ćwierćfinału. W pierwszym spotkaniu w Polsce podopieczne Piekarczyka wygrały 3:1, wobec czego o awansie THY zadecydował "złoty set", wygrany przez turecki zespół 15:7.

Sezon 2024/2025 bielszczanki zakończyły w ekstraklasie na czwartym miejscu. Przegrały 0-3 (do trzech zwycięstw) walkę o brązowy medal z PGE Budowlanymi Łódź. Rozgrywki zainaugurują 14 października w swojej hali spotkaniem z mistrzem kraju DevelopResem Rzeszów.

Skład BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała na sezon 2025/26:

rozgrywające: Agata Michalewicz, Wiktoria Szewczyk;

przyjmujące: Martyna Borowczak, Ljubica Kecman (Serbia), Kristiine Miilen (Estonia), Klaudia Nowakowska, Reka Bozoki-Szedmak (Węgry);

środkowe: Nikola Abramajtys, Aleksandra Gryka, Marta Orzyłowska;

atakujące: Kertu Laak (Estonia), Martyna Podlaska;

libero: Adriana Adamek, Zuzanna Suska;

trener: Bartłomiej Piekarczyk

ST, PAP