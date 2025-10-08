Duże zmiany w DevelopResie, ale cel niezmienny - obronić tytułu

Ze składu, który w minionym sezonie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski w Rzeszowie zostało sześć zawodniczek: Katarzyna Wenerska i Karina Chmielewska, Aleksandra Szczygłowska, Magda Kubas oraz Aleksandra Dudek i Marrit Jasper. Pojawiło się osiem nowych siatkarek: Laura Heyrman (Allianz Vero Volley Mediolan), Dominika Pierzchała (Lotto Chemik Police), Swietłana Dorsman (Metalkas Pałac Bydgoszcz), Justyna Jankowska (Hospel Płomień Sosnowiec), Julita Piasecka (BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała), Laura Jansen (Neptunes de Nantes Volley-ball), Oliwia Sieradzka (Ita Tools Stal Mielec) i Taylor Denice Bannister (Vasas Budapeszt). Ta ostatnia jest córką Kennetha Darnella Bannistera, byłego koszykarza klubów NBA New York Knicks i Los Angeles Clippers.



Nowym szkoleniowcem został 48-letni Hiszpan Cesar Hernandez Gonzalez. Przez dwa lata prowadził francuski zespół Neptunes de Nantes VB (w sezonie 2023/2024 grała tam Jasper, a w ubiegłym Jansen). Jest on jednocześnie selekcjonerem reprezentacji Francji, która pod jego okiem poczyniła spore postępy.

- Uważam, że klub ma bardzo dobry projekt i ten zespół był budowany z głową, tak, żeby stworzyć możliwie jak najlepszą drużynę w budżecie, który mieliśmy do dyspozycji. Osobiście też byłem zaangażowany w rozmowy z kilkoma nowo pozyskanymi zawodniczkami, dlatego, że dla mnie ważne jest, aby pracować z dziewczynami, które są chętne do pracy, dalszego rozwoju, które są ambitne i chcą walczyć o tytuły. Powoli budowaliśmy ten zespół pozyskując kolejne ogniwa i na końcu jestem bardzo zadowolony z drużyny, którą udało nam się skomponować – powiedział nowy trener mistrzyń Polski.

Jego asystentką została Serbka Jelena Blagojevic, która w DevelopResie grała w latach 2017-2023.

- Ten rok jest wyjątkowy, bo dużo dziewczyn, które zdobywało mistrzostwo Polski wyjechało do zagranicznych klubów. Te, które przyszły też pokazały, czy w Tauron Lidze, czy w zagranicznych ligach, że grają na wysokim poziomie. Tak jak co roku w Rzeszowie jest walka o medal, nie inaczej będzie też teraz. Myślę, że ten skład jest tak zbudowany, żeby walczył o mistrzostwo i może w Lidze Mistrzyń zrobi krok dalej. Zawsze powtarzam, że zdrowie jest najważniejsze w takim długim sezonie, gdzie gra się dużo meczów w różnych rozgrywkach – mówiła Blagojevic, dodając, że nie zamierza wracać na boisko, nawet podczas treningów.

- Ja już swoje granie skończyłam i z tego się bardzo cieszę, co było. To już za mną. Teraz jestem w nowej roli i cieszę się też, że jestem w tym miejscu, gdzie najlepiej się zawsze czułam. Jestem tutaj, żeby im pomóc swoim doświadczeniem, mamy zadania do zrobienia, Jelena już nie będzie grała, niestety – stwierdziła.

Pod względem potencjału DevelopRes Rzeszów jest, jak w ubiegłym sezonie, faworytem mistrzostw Polski.

– Wiadomo, że będziemy teraz bronić tytułu mistrza Polski, ale fajnie, że to trofeum udało się już zdobyć w tamtym sezonie. Złoty medal na koniec to było potwierdzenie tego, jaka była tutaj dobra organizacja i dobry plan - podkreśliła przyjmująca rzeszowianek Aleksandra Dudek.

Jej zdaniem, rywalki wydają się być w zasięgu DevelopResu.

- Zobaczymy, jak będą wyglądały mecze w nowych rozgrywkach, ale myślę, że takie jest nastawienie i taki jest plan, żeby ten tytuł obronić. Uważam, że jeżeli będziemy dobrze grały, to nawet zespoły, które się wzmocniły, albo które będą się bardzo dobrze prezentowały, nadal będą w naszym zasięgu i wszystko będzie w naszych rękach – podsumowała.

Na inaugurację sezonu DevelopRes w Bielsku-Białej zagra z BKS-em Bostik ZGO.

Skład KS DevelopResu Rzeszów na sezon 2025/26:

rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Karina Chmielewska;

przyjmujące: Aleksandra Dudek, Marrit Jasper (Holandia), Julita Piasecka, Laura Jansen (Holandia);

środkowe: Laura Heyrman (Belgia), Dominika Pierzchała, Swietłana Dorsman (Ukraina), Justyna Jankowska;

atakujące: Oliwia Sieradzka, Taylor Denice Bannister (USA);

libero: Aleksandra Szczygłowska, Magda Kubas;

trener: Cesar Hernandez Gonzalez (Hiszpania).

ST, PAP