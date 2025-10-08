W Bydgoszczy mają jasny plan - powtórzyć wynik sprzed roku

Żukowski w rozmowie z PAP powiedział, że w klubie są zadowoleni z okna transferowego i zbudowanego zespołu.

- Najważniejsze, żeby nie było kontuzji, bo te bardzo utrudniają pracę. Na ten moment wszystko jest ok. Są drobne urazy, ale nie ma tak, że jakaś siatkarka jest wyłączona na dłuższy czas - powiedział przed startem sezonu asystent pierwszego szkoleniowca Martino Volpiniego.



W zespole doszło do kilku istotnych zmian przed nowym sezonem. Na newralgicznej pozycji przyjmujących w składzie została tylko Pola Nowakowska. Wspierać ją mają Greczynka Elena Baka i Nelly Adamczewska oraz Wiktoria Makarewicz. W Pałacu nie ma już Serbki Jovany Stekovic. Na rozegraniu do Martyny Łyczakowskiej dołączyła Julia Sobalska.

Na środku siatki względna stabilizacja - do Pauliny Jędrzejczak i Dominiki Witowskiej dołączyły Marta Pol i Gabriela Dębowska.

Kompletna rewolucja nastąpiła za to w ataku, gdzie Milanę Rajlic z Serbii i Natalię Sidor zastąpiły Monika Głodzińska i francuska zawodniczka Victoria Foucher. Na pozycji libero nie nastąpiły żadne zmiany - w klubie zostały Monika Jagła i Oliwia Ziółkowska.

- Chcemy powtórzyć wynik z ubiegłego roku. Celujemy w to szóste miejsce, a przy odrobinie szczęścia może w coś więcej, ale proste to nie będzie - ocenił Żukowski.

Jego zdaniem liga nie będzie mocniejsza niż w ubiegłym sezonie, ale będzie bardziej wyrównana. - Z naszych czołowych klubów dziewczyny wyjechały za granicę, szczególnie do Turcji. Swoje problemy ma m.in. ŁKS. Uważam, że liga nie będzie mocniejsza, ale za to bardziej wyrównana. Może się podzielić, bo dwa zespoły na papierze są bardzo mocne, ale kluby od trzeciego do nawet dziewiątego są bardzo podobne i wszystko może się wydarzyć - ocenił drugi trener.

Siatkarki Metalkasu Pałacu nowy sezon rozpoczną w poniedziałek wyjazdowym meczem z Moya Radomką Radom.

- Chcemy dobrze zacząć sezon i wygrać. Jeszcze nigdy mi się nie udało pokonać zespołu z Radomia w ekstraklasie, więc liczę, że tym razem będzie inaczej. W Pałacu nie wygrałem także nigdy na inaugurację ligi. Mam nadzieję, że to będzie ten pierwszy raz - podsumował Żukowski.

Skład Metalkasu Pałacu Bydgoszcz na sezon 2025/26:

rozgrywające: Marta Łyczakowska, Julia Sobalska;

przyjmujące: Nelly Adamczewska, Pola Nowakowska, Elena Baka (Grecja), Wiktoria Makarewicz;

środkowe: Marta Pol, Paulina Jędrzejczak, Gabriela Dębowska, Dominika Witowska;

atakujące: Monika Głodzińska, Victoria Foucher (Francja);

libero: Monika Jagła, Oliwia Ziółkowska;

trener: Martino Volpini (Włochy).