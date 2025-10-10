LeBron James wyłączony z gry. Znamy powód

40-letni koszykarz nie uczestniczył jeszcze w pełnym treningu od rozpoczęcia obozu przygotowawczego Lakers w zeszłym tygodniu. Trener J.J. Redick przekazał, że James "ćwiczył według własnego harmonogramu". Niedługo później klub z Los Angeles podał informację o urazie gwiazdora, co oznacza, że James prawdopodobnie opuści nie jeden, a co najmniej pięć lub sześć pierwszych meczów, być może nawet kilka kolejnych.

Lakers rozpoczną sezon zasadniczy u siebie 21 października meczem z Golden State Warriors. Potem mają do rozegrania osiem spotkań w ciągu 13 dni, począwszy od 24 października.

Najlepszy strzelec w historii ligi po długich wahaniach zdecydował się przedłużyć kontrakt z Lakers i w nadchodzącym sezonie zarobi 52,6 miliona dolarów.