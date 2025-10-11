Ostatni wyścig Rafała Majki. To będzie wyjątkowy moment

W ubiegłym roku Słoweniec wyrównał osiągnięcie Włocha Fausto Coppiego z lat 1946-49.

ZOBACZ TAKŻE: Jedna z najlepszych lekkoatletek świata właśnie to ogłosiła! Czas na nowy etap w jej życiu

Majka był jedynym polskim kolarzem, który stanął na podium "wyścigu spadających liści" - na trzecim stopniu w 2013 roku. Pięć lat później zajął siódme miejsce.

36-letni zawodnik z podkrakowskich Zegartowic przeszedł do historii polskiego kolarstwa jako jedyny, który wygrał w Tour de France jedną z klasyfikacji - górską, i to dwukrotnie (2014, 2016) - i jako jedyny z więcej niż jednym etapowym zwycięstwem w tym wyścigu - wygrał trzy odcinki (dwa w 2014, jeden z 2015). Do największych sukcesów Majki należą również brązowy medal olimpijski w Rio de Janeiro (2016), triumf w Tour de Pologne (2014) i dwa wygrane etapy we Vuelta a Espana (2017, 2021).

Startował w aż 23 wielkich tourach, wyrównując rekord Sylwestra Szmyda, i zajmował najwyższe z polskich kolarzy lokaty w klasyfikacji generalnej Vuelta a Espana (trzeci w 2015) oraz w Giro d'Italia (piąty w 2016).

Il Lombardia jest najbardziej górzystym z pięciu tzw. kolarskich monumentów. Zdecydowanym faworytem jest Pogacar, który na 238-kilometrowej trasie z Como do Bergamo będzie chciał rozstrzygnąć walkę w swoim stylu, czyli po samotnej ucieczce. W ten sposób dwa tygodnie temu w Rwandzie obronił tytuł mistrza świata, a przed tygodniem zwyciężył w mistrzostwach Europy we Francji. Znakomitą formę potwierdził we wtorek w klasyku Tre Valli Varesine.

Kto może mu zagrozić? Eksperci wskazują tylko na Belga Remco Evenepoela. Podwójny mistrz olimpijski z Paryża upokorzył Pogacara w jeździe indywidualnej na czas w Rwandzie, ale w obu wyścigach ze startu wspólnego w mistrzostwach świata i Europy musiał zadowolić się srebrnym medalem.

PAP