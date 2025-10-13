Kiedy wraca PlusLiga? Wtedy zostanie rozegrany pierwszy mecz nowego sezonu!

Za nami niezwykle ciekawy sezon reprezentacyjny, zakończony wielkimi emocjami podczas siatkarskich mistrzostw świata 2025. Reprezentacja Polski ostatecznie zajęła podczas tej imprezy trzecie miejsce, pokonując w meczu o brązowy medal Czechy.

Zobacz także: Trenerzy drużyn PlusLigi w nowym sezonie 2025/2026. Kto prowadzi czołowe polskie kluby siatkarskie?



Wielu zawodników z ekipy Biało-Czerwonych wystąpi w nowym sezonie na parkietach PlusLigi. Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

Do ciekawych ruchów doszło także w ekipach, które zainaugurują nowy sezon PlusLigi. W pierwszej kolejce rozgrywek 2025/2026 zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

Energa Trefl Gdańsk - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Barkom-Każany Lwów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi. Kiedy? O której godzinie?

Kiedy pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi? Premierowe starcie rozgrywek 2025/2026, w którym zmierzą się właśnie ekipy z Gdańska i Lwowa, zostanie rozegrane w poniedziałek 20 października. Godzina meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów to 17.30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport