Kiedy wraca PlusLiga? Wtedy zostanie rozegrany pierwszy mecz nowego sezonu!

Siatkówka

Kiedy wraca PlusLiga? To pytanie z pewnością zadają sobie fani siatkówki. Pierwszy mecz nowego sezonu 2025/2026 zostanie rozegrany już w poniedziałek 20 października.

fot. Energa Trefl Gdańsk/Facebook
  • Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi odbędzie się 20 października
  • Energa Trefl Gdańsk zmierzy się z Barkomem Każany Lwów w premierowym starciu rozgrywek
  • Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30
  • Transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go

Za nami niezwykle ciekawy sezon reprezentacyjny, zakończony wielkimi emocjami podczas siatkarskich mistrzostw świata 2025. Reprezentacja Polski ostatecznie zajęła podczas tej imprezy trzecie miejsce, pokonując w meczu o brązowy medal Czechy.

 

Zobacz także: Trenerzy drużyn PlusLigi w nowym sezonie 2025/2026. Kto prowadzi czołowe polskie kluby siatkarskie?


Wielu zawodników z ekipy Biało-Czerwonych wystąpi w nowym sezonie na parkietach PlusLigi. Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić najciekawsze transfery do klubów PlusLigi przed sezonem 2025/2026. Którzy siatkarze zmienili barwy?

 

Do ciekawych ruchów doszło także w ekipach, które zainaugurują nowy sezon PlusLigi. W pierwszej kolejce rozgrywek 2025/2026 zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów.

 

Energa Trefl Gdańsk - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

 

Barkom-Każany Lwów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi. Kiedy? O której godzinie?

Kiedy pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi? Premierowe starcie rozgrywek 2025/2026, w którym zmierzą się właśnie ekipy z Gdańska i Lwowa, zostanie rozegrane w poniedziałek 20 października. Godzina meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów to 17.30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
BARKOM KAŻANY LWÓWENERGA TREFL GDAŃSKPLUSLIGASEZON 2025/2026SIATKÓWKA
