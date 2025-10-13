W trzech setach! Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek Radomki na otwarcie sezonu

Początek spotkania przyniósł dobrą grę obu ekip w ofensywie, a wynik oscylował wokół remisu. Od stanu 14:14 przewagę zaczęły budować siatkarki z Radomia (15:19). Wykorzystały problemy rywalek w przyjęciu, skutecznie grały w ataku i dokładały punkty blokiem. W końcówce przyjezdne utrzymały przewagę, a w ostatniej akcji po bloku zaatakowała Julie Lengweiler (20:25).





Druga odsłona miała podobny scenariusz do poprzedniej. Drużyna z Radomia miała przewagę na początku (3:6), później gra się wyrównała, a w środkowej części seta to Pałac prowadził 14:13. Wówczas jednak nastąpił kluczowy fragment seta - seria Moniki Gałkowskiej w polu serwisowym, po której Radomka odskoczyła na pięć oczek (14:19). Ostatni fragment seta pod kontrolą ekipy Jakuba Głuszaka, a przestrzelona zagrywka gospodyń ustaliła wynik na (21:25).

Gospodynie obiecująco rozpoczęły trzeciego seta (4:1), ale ekipa z Radomia szybko odrobiła straty, a później zaczęła budować punktową zaliczkę. Gdy trzy akcje z rzędu skończyła Julie Lengweiler, było 9:13. Później asa dołożyła Brigitta Petrenko (12:17). W końcówce przyjezdne pozwoliły jeszcze ekipie Pałacu dojść do głosu, ale różnica była zbyt duża, by gospodynie mogły odrobić straty. Monika Gałkowska wywalczyła piłkę meczową (19:24), a Julie Lengweiler zamknęła rywalizację skutecznym atakiem (20:25).

Najwięcej punktów: Eleni Baka (16), Wiktoria Makarewicz (10) – Pałac; Monika Gałkowska (15), Weronika Szlagowska (14), Julie Lengweiler (12) – Radomka. MVP: Weronika Szlagowska (13/23 = 56% skuteczności w ataku + 1 blok).

Metalkas Pałac Bydgoszcz – Moya Radomka Radom 0:3 (20:25, 21:25, 20:25)

Pałac: Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Elena Baka, Marta Pol, Marta Łyczakowska – Oliwia Ziółkowska (libero) oraz Monika Głodzińska, Monika Jagła, Julia Sobalska. Trener: Martino Volpini.

Radomka: Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Weronika Szlagowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

