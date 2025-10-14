El. ME U21: Szwecja - Polska. Relacja live i wynik na żywo
Przed reprezentacją Polski U-21 kolejne spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2027. Liderujący w grupie E Biało-Czerwoni w czwartej serii gier zmierzą się ze Szwecją. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Szwecja na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.
Podopieczni Jerzego Brzęczka świetnie rozpoczęli te eliminacje. We wrześniu pokonali Macedonię Północną 3:0 oraz Armenię 4:0. W październiku wygrali zaś z Czarnogórą 2:0. Po trzech kolejkach z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E.
We wtorek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwedami, którzy pokonali Armenię 3:0, a następnie zaliczyli porażki z Czarnogórą 0:2 i Włochami 0:4. Przed czwartą serią gier ekipa ze Skandynawii traci do piłkarzy Brzęczka 6 punktów, więc ewentualna wygrana Polski w dużym stopniu wyeliminowałaby jednego z rywali w walce o awans.
Po meczu ze Szwecją naszą kadrę czekają jeszcze dwa spotkania w 2025 roku. W listopadzie najpierw u siebie zagramy z Włochami, a następnie na wyjeździe z Macedonią Północną.
Relacja live i wynik na żywo meczu Szwecja - Polska na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.