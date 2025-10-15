Słynny siatkarz jednak nie zagra w ojczystej lidze! Wybrał intratną propozycję

Matej Kazijski to legenda bułgarskiej siatkówki. Słynny przyjmujący dwa poprzednie lata spędził we włoskiej drużynie Allianz Milano. Na rozpoczynający się sezon miał wrócić do ojczyny i trafić do drużyny Lokomotiw Avia. Jego ostatnim bułgarskim klubem była Slavia Sofia, której barwy reprezentował w sezonie 2004/05.





Po dwudziestu latach gry w ligach zagranicznych, Kazijski miał znów zagrać w Bułgarii. Powrót gwiazdora kibice tej dyscypliny sportu w jego ojczyźnie przyjęli z wielkim entuzjazmem. Ich radość była jednak krótka...

Okazało się, że Kazijski zagra w ekipie z Płowdiw, ale... maksymalnie dwa mecze. W sobotę ma wystąpić w półfinale Superpucharu przeciwko ekipie Neftochimik Burgas, na niedzielę zaplanowano finał, a w poniedziałek bułgarski przyjmujący ma już być oficjalnie zawodnikiem tureckiego klubu Halkbank Ankara.

Matej Kazijski grał już wcześniej w Halkbanku. Było to w sezonie 2013–14, w przerwie między występami w Itas Trentino (2007–13, 2014–15, 2016, 2021–23), którego stał się legendą.

W klubie z Ankary znów będzie współpracował z trenerem Radostinem Stojczewem oraz innym rodakiem - Cwetanem Sokołowem. Inną gwiazdą tej drużyny jest brazylijski przyjmujący Yoandy Leal.