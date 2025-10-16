GSW 15: Michał Andryszak wystąpi w Międzychodzie. W karcie walk także Gunia i Olech

GSW ma już na swoim koncie kilka udanych wydarzeń, a tym razem gala trafi na anteny sportowych kanałów Polsatu. Partnerem jest Tuco Promotion – grupa z wieloletnim doświadczeniem w promowaniu sportów walki, od kickboxingu i muay thai, przez MMA, aż po cage boxing.



Największą atrakcją wydarzenia będzie bez wątpienia Michał Andryszak, który zadebiutował w zawodowym MMA w 2010 roku. Obecnie ma na koncie aż 40 stoczonych pojedynków – imponujący dorobek jak na 33-latka.

ZOBACZ TAKŻE: Efektowny nokaut, a potem takie wyzwanie! Polak wywołany do walki na gali UFC (WIDEO)



Andryszak występował w największych europejskich organizacjach, jednak najbardziej zapadł kibicom w pamięć dzięki efektownym walkom w KSW. Pokonywał tam m.in. Pawła Słowińskiego, Michała Kitę i Fernando Rodriguesa Jr., kończąc starcia przed czasem. Później zdobywał mistrzowski pas FEN, a obecnie reprezentuje jedną z najszybciej rozwijających się federacji w Europie – FNC (Fight Nation Championship).



Warto dodać, że "Longer" łączył ostatnio karierę zawodnika z funkcją głównego trenera w poznańskim Ankosie – uznawanym za jeden z najlepszych klubów MMA w Polsce. Co więcej, aż 38 z jego 40 walk zakończyło się przed czasem – to zawodnik, który nie zostawia niczego w rękach sędziów.



W Międzychodzie zobaczymy też innego reprezentanta Ankosu – Łukasza Olecha, uznawanego za jeden z największych talentów w kategorii półciężkiej. Pochodzący z Opola niemal dwumetrowy fighter odnosił sukcesy w FEN, gdzie wygrał trzy kolejne pojedynki. Ostatnio przegrał niejednogłośną decyzją z niepokonanym Rasulem Magomedovem na gali organizacji Brave – obecnie zawodnikiem PFL.



Mimo zaledwie 25 lat, Olech ma już na koncie wygrane z takimi rywalami jak Sergiusz Zając, Piotr Kalenik czy Adam Biegański. Jego atuty to znakomita technika w parterze oraz nieprzeciętny zasięg ramion – aż 212 cm, co w limicie do 93 kg stanowi rzadkość.



W przypadku gali współorganizowanej przez Tuco Promotion, udział Adriana Guni jest niemal pewny. Ten młody zawodnik muay thai może pochwalić się cennymi zwycięstwami nad Mertem Aslanem, Gustavo Oliveirą oraz Antonio Marcosem da Silvą. Gunia uważany jest za jednego z najlepszych zawodników boksu tajskiego w Polsce, a jego celem jest kontrakt z azjatyckim gigantem – One Championship.



Zawodnik wystąpi 24 października, zaledwie 20 dni po ostatnim pojedynku, który stoczył na gali One Punch. W emocjonującym starciu w formule kickbokserskiej pokonał niejednogłośnie na punkty Mateusza Rajewskiego, udowadniając, że jest gotów na starcia z czołówką.



Gala GSW 15 już 24 października, transmisja w Super Polsacie i Polsacie Sport Fight.

Informacja prasowa