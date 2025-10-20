Nie żyje arcymistrz szachowy. Miał zaledwie 29 lat

Daniel Naroditsky był uznanym amerykańskim szachistą. Już w młodzieńczych latach został okrzyknięty wielkim talentem. Potwierdził to w 2007 roku, zdobywając mistrzostwo świata juniorów do lat 12.

Naroditsky w wieku 18 lat - w 2013 - osiągnął tytuł arcymistrza szachowego. W 2017 zanotował najwyższy ranking w karierze, z wynikiem 2647 punktów.

Niestety, 20 października świat obiegła szokująca informacja. Amerykanin zmarł w wieku 29. lat.

"Rodzina z żalem informuje o niespodziewanej śmierci Daniela. Daniel był utalentowanym szachistą i cenionym członkiem społeczności szachowej. Prosimy o uszanowanie prywatności, ponieważ rodzina jest pogrążona w żałobie" - przekazał klub szachisty, Charlotte Chess Center.

Naroditsky 9 listopada obchodziłby 30. urodziny.