Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki

Piłka nożna

W czwartek 23 października odbędą się mecze trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Europy UEFA. Gdzie obejrzeć? Zobacz plan transmisji czwartkowych spotkań Ligi Europy.

fot. PAP
Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 23.10
  • Rozpoczyna się kolejna runda zmagań w europejskich pucharach
  • W czwartkowych rozgrywkach Ligi Europy wystąpią polscy piłkarze w barwach Panathinaikosu, FC Porto oraz Aston Villi
  • Studio przedmeczowe rozpocznie się o 17:00, a pomeczowe o 22:50

Czas na kolejną rundę zmagań w europejskich pucharach. Pierwsze dwie kolejki już za nami, teraz drużynom pozostaje podtrzymać dobrą passę bądź zacząć nadrabiać straty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska z deficytem finansowym z UEFA. Ten rok będzie przełomem?

 

Już w czwartkowy wieczór kibice będą mogli nacieszyć oczy m.in. takimi widowiskami jak Feyenoord - Panathinaikos, a także Nottingham Forest - Porto. Po wszystkim zapraszamy na studio, w którym eksperci podsumują czwartkowe zmagania. Później wyemitowany zostanie również Magazyn Ligi Konferencji UEFA.

 

W Lidze Europy nie zabraknie polskich akcentów. W barwach Panathinaikosu grają Karol Świderski oraz Bartłomiej Drągowski, w FC Porto Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. O obronę w Aston Villi dba z kolei Matty Cash. 

Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 23.10

Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1

 

Feyenoord - Panathinaikos, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go

 

Fenerbahce - VfB Stuttgart, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go

 

Go Ahead Eagles - Aston Villa, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go

 

Nottingham Forest - FC Porto, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go

 

AS Roma - Viktoria Pilzno, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go

 

Celtic FC - SK Sturm Graz, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go

 

Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport
LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
