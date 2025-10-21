Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki

Czas na kolejną rundę zmagań w europejskich pucharach. Pierwsze dwie kolejki już za nami, teraz drużynom pozostaje podtrzymać dobrą passę bądź zacząć nadrabiać straty.

Już w czwartkowy wieczór kibice będą mogli nacieszyć oczy m.in. takimi widowiskami jak Feyenoord - Panathinaikos, a także Nottingham Forest - Porto. Po wszystkim zapraszamy na studio, w którym eksperci podsumują czwartkowe zmagania. Później wyemitowany zostanie również Magazyn Ligi Konferencji UEFA.

W Lidze Europy nie zabraknie polskich akcentów. W barwach Panathinaikosu grają Karol Świderski oraz Bartłomiej Drągowski, w FC Porto Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. O obronę w Aston Villi dba z kolei Matty Cash.

Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji - czwartek 23.10

Studio przedmeczowe - godz. 17:00, transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Od 18:00 także w Polsacie Sport 1

Feyenoord - Panathinaikos, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Fenerbahce - VfB Stuttgart, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Go Ahead Eagles - Aston Villa, godz. 18:35, transmisja w Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go

Nottingham Forest - FC Porto, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go

AS Roma - Viktoria Pilzno, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Celtic FC - SK Sturm Graz, godz. 20:50, transmisja w Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go

Studio pomeczowe - godz. 22:50, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport