Polski mistrz olimpijski zakończył karierę w wieku 29 lat

Specjalizujący się w biegu na 400 m Dariusz Kowaluk zakończył karierę. Największym sukcesem 29-latka jest złoty medal olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 m, zdobyty w Tokio w 2021 roku.

fot. PAP
Dariusz Kowaluk (drugi od prawej).
  • Dariusz Kowaluk zakończył karierę sportową w bieganiu
  • Jego kariera obejmowała biegi w sztafecie mieszanej 4x400 m

Kowaluk biegł w eliminacjach sztafety mieszanej 4x400 m wraz z Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Kajetanem Duszyńskim. W finale startowali natomiast Duszyński oraz Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Bukowiecka, startująca jeszcze pod panieńskim nazwiskiem - Kaczmarek.

 

„Przyszedł najwyższy czas zakończyć moją wyczynową przygodę z bieganiem. Długo zwlekałem z tą decyzją, ale to jest ten moment. Szczególnie dziękuję moim trenerom, którzy na co dzień wierzyli we mnie i w mój potencjał. Dziękuję również całemu sztabowi lekarskiemu, który trzymał nade mną pieczę, abym nie rozleciał się za szybko na zawodach, znajomym z bieżni za wspomnienia i wspólną rywalizację, rodzinie oraz dziewczynie za wsparcie, zrozumienie i cierpliwość do mojego sportowego świata, klubom sportowym, do których miałem przyjemność należeć, PZLA za możliwość reprezentowania naszego kraju w rywalizacjach międzynarodowych oraz sponsorom za rozwój mojej drogi sportowej” - napisał Kowaluk na Instagramie.

 

Zawodnik klubu AZS AWF Warszawa w 2017 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Europy do lat 23 w Bydgoszczy. Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju. Jego rekord życiowy w biegu na 400 m wynosi 45,44, na 200 m - 20,95, a na 100 m - 10,50.

 

„Sport pozostanie ze mną jako dodatek do życia codziennego. Trenowanie dało mi wiele więcej niż tylko medale i wyniki, ukształtowało mój charakter oraz nauczyło utrzymywać dyscyplinę. Dziękuje i wam drodzy kibice za trzymanie kciuków oraz za śledzenie moich poczynań sportowych (...)” - podkreślił lekkoatleta.

BS, PAP
DARIUSZ KOWALUKINNELEKKOATLETYKA
