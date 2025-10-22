Sukces Hurkacz. Pierwszy raz w karierze!
3 listopada w singlowym notowaniu światowego rankingu tenisistek pojawi się Nika Hurkacz. 18-letnia siostra najlepszego w ostatnich latach polskiego tenisisty Huberta Hurkacza awansowała do drugiej rundy turnieju ITF W15 w Monastyrze.
Nika Hurkacz zadebiutowała w rankingu WTA
Na liście WTA klasyfikowanych jest ponad 1500 zawodniczek. Żeby się na niej znaleźć, trzeba zgromadzić co najmniej trzy punkty. Obecnie w tym gronie jest 28 Polek.
Pierwszy punkt Hurkacz wywalczyła w sierpniu w Bielsku-Białej, a kolejny na początku października w Monastyrze. Teraz w Tunezji ponownie awansowała do drugiej rundy.Przejdź na Polsatsport.pl
