Sukces Hurkacz. Pierwszy raz w karierze!

Na liście WTA klasyfikowanych jest ponad 1500 zawodniczek. Żeby się na niej znaleźć, trzeba zgromadzić co najmniej trzy punkty. Obecnie w tym gronie jest 28 Polek.





Pierwszy punkt Hurkacz wywalczyła w sierpniu w Bielsku-Białej, a kolejny na początku października w Monastyrze. Teraz w Tunezji ponownie awansowała do drugiej rundy.

ST, PAP