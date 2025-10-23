Jeden z najbardziej rozpoznawalnych "ciężkich" w polskim MMA ponownie stanie do rywalizacji - tym razem podczas Gali Sportów Walki w Międzychodzie. Andryszak wraca po przegranej na gali FNC 24 w Zagrzebiu, gdzie musiał uznać wyższość Saida Sowmy. Było to jego trzecie starcie i zarazem druga porażka pod szyldem chorwackiej organizacji.

W międzyczasie "Longer" zanotował dwa występy na krajowych galach - na Babilon MMA 48 wypunktował Marcina Sianosa, a podczas wydarzenia Hybrid MMA znokautował Dirleia Broenstrupa w drugiej rundzie. Obecnie jego rekord to imponujące 28 zwycięstw i 12 porażek.

W Międzychodzie jego przeciwnikiem będzie doświadczony Brazylijczyk Wesley "Mosquito" Martins (18–13), który większość kariery spędził walcząc na rodzimym rynku, choć miał też okazję zaprezentować się w USA i ostatnio w Austrii, gdzie przegrał z Tarhanem Ibragimovem.

Na tej samej gali zobaczymy również Łukasza Olecha, reprezentanta poznańskiego Ankos MMA, gdzie trenerem jest właśnie Andryszak. Olech skrzyżuje rękawice z Mailtonem Azevedo - Brazylijczykiem znanym z występów m.in. w LFA i FFC. Co ciekawe, Azevedo jeszcze nigdy nie dotrwał do decyzji sędziowskiej - wszystkie 12 zwycięstw odniósł przed czasem - czterokrotnie przez nokaut i aż osiem razy przez poddanie.

W przypadku gali współorganizowanej przez Tuco Promotion, udział Adriana Guni jest niemal pewny. Ten młody zawodnik muay thai może pochwalić się cennymi zwycięstwami nad Mertem Aslanem, Gustavo Oliveirą oraz Antonio Marcosem da Silvą. Gunia uważany jest za jednego z najlepszych zawodników boksu tajskiego w Polsce, a jego celem jest kontrakt z azjatyckim gigantem - One Championship.

Gdzie obejrzeć galę GSW 15: Andryszak - Martins?

Transmisja GSW 15 już w piątek, 24 października, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 wydarzenie będzie można oglądać również w Super Polsacie.

Karta walk:

Walka wieczoru: Michał Andryszak - Wesley Martins [Rundy: 3x5 minut, MMA]

Łukasz Olech - Mailton Azevedo [Rundy: 3x5 minut, MMA]

Jakub Piątek - Piotr Szymański[Rundy: 3x3 minuty, MMA]

Julia Frąckowiak - Justyna Cichorek [Rundy: 3x2 minuty, K1]

Adrian Gunia - Cezary Zugaj Jr. [Rundy: 3x3 minuty, Muay Thai]

Kamil Maizenhilder - Antoni Walczak [Rundy: 3x3 minuty, MMA]

Paweł Strykowski - Mateusz Gołąb [Rundy: 3x3 minuty, cage boxing - boks w rękawicach do MMA]

Mieczysław Jędrzejczak - Patryk Sosnowski [Rundy: 3x5 minut, MMA]

Jacek Górny - Mateusz Borysewicz [Rundy: 3x3 minuty, MMA]

Jakub Scherfchen - Bartosz Czarnecki [3x3 minuty, K1]

Szymon Kamiński - Dawid Bednarz [3x2 minuty, K1]