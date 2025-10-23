Gdzie obejrzeć UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego?

Mateusz Rębecki wraca do oktagonu UFC już w sobotę, 25 października! Polak, legitymujący się rekordem 20-3, stoczy swój siódmy pojedynek pod egidą największej organizacji MMA na świecie. "Chińczyk" wraca do klatki po emocjonującym starciu z Chrisem Duncanem, które mimo porażki w sierpniu pokazało jego ogromne serce do walki. Tym razem jego przeciwnikiem będzie dobrze znany polskim kibicom Słowak Ludovit Klein.

"Mr. Highlight" w swoim ostatnim występie, w maju tego roku, przegrał jednogłośną decyzją sędziów z innym Polakiem - Mateuszem Gamrotem, który na co dzień również rywalizuje w kategorii lekkiej UFC. Teraz Klein spróbuje powrócić na zwycięskie tory, podobnie jak Rębecki.

Podczas gali w Abu Dhabi kibice zobaczą również walkę o pas wagi ciężkiej UFC. W main evencie zmierzą się o niego Tom Aspinall i Cyril Gane. Po tym, jak Jon Jones zwakował tytuł mistrzowski, naturalnym pretendentem został Aspinall - dotychczasowy tymczasowy czempion królewskiej kategorii. Brytyjczyk stanie do pierwszej obrony pasa, a po drugiej stronie oktagonu czeka na niego Gane, który na UFC 285 musiał uznać wyższość wspomnianego Jonesa. Teraz Francuz dostanie drugą szansę, by sięgnąć po złoto.

To jednak nie koniec emocji! Na rozpisce znalazły się również m.in. pojedynek o mistrzostwo wagi słomkowej kobiet pomiędzy Virną Jandirobą a Mackenzie Dern, a także starcie Umara Nurmagomedova - byłego pretendenta do tytułu wagi koguciej - z Mario Bautistą, który również mierzy w pojedynek o pas należący obecnie do Meraba Dvalishvilego.

Karta walk gali UFC 321 jest wręcz naszpikowana gwiazdami. W oktagonie zobaczymy również Alexandra Volkova i Jailtona Almeidę, czołowych zawodników dywizji ciężkiej. Na gali wystąpi też Aleksandar Rakić, były rywal Jana Błachowicza, który skrzyżuje rękawice z niepokonanym Azamatem Murzakanovem.

UFC 321: Aspinall - Gane. Rębecki - Klein. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC 321 z udziałem Mateusza Rębeckiego już w sobotę, 25 października, od godziny 16:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Około godziny 20:00 przeniesiemy się do Polsatu Sport 2, Polsatu Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Karta główna (od 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

265 lb: Tom Aspinall (15-3) vs. Ciryl Gane (13-2) – o pas wagi ciężkiej

115 lb: Virna Jandiroba (22-3) vs. Mackenzie Dern (15-5) – o pas wagi słomkowej

135 lb: Umar Nurmagomedov (18-1) vs. Mario Bautista (16-2)

265 lb: Alexander Volkov (38-11) vs. Jailton Almeida (22-3)

205 lb: Aleksandar Rakić (14-5) vs. Azamat Murzakanov (15-0)

Karta wstępna (od 16:00 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

185 lb: Ikram Aliskerov (16-2) vs. Jun Young Park (19-6)

155 lb: Ludovit Klein (23-5-1) vs. Mateusz Rębecki (20-3)

155 lb: Abdul-Kareem Al-Selwady (15-4) vs. Matheus Camilo (9-3)

265 lb: Valter Walker (14-1) vs. Louie Sutherland (10-3)

145 lb: Nathaniel Wood (21-6) vs. Jose Delgado (10-1)

265 lb: Hamdy Abdelwahab (4-1) vs. Chris Barnett (23-9)

125 lb: Azat Maksum (15-2) vs. Mitch Raposo (9-3)

115 lb: Jaqueline Amorim (10-1) vs. Mizuki Inoue (15-6)

155 lb: Nasrat Haqparast (18-5) vs. Quillan Salkilld (9-1)